Yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve IMEI kaydı oluşturulmayan cep telefonları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),yeni bir karar aldı. Bu denetimler, hem kayıt dışı ekonomiyi engellemek hem de vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacını taşıyor.
BTK'dan Kritik SMS Uyarısı
BTK, usulsüz kullanım tespit ettiği cihaz sahiplerine uyarı mesajlarını göndermeye başladı. Bu kapsamda:
Son Tarih: Usulsüz kullanıldığı tespit edilen ve kayıt altına alınmayan cihazlar için 1 Mayıs 2026 tarihinde şebeke erişimi tamamen sonlandırılacak.
Yasal Kural: Her pasaport sahibi 3 yılda sadece 1 kez ve tek bir cihaz için kayıt hakkına sahiptir. Çift IMEI girişli telefonun bir numarasını başka bir cihaza atamak yasalara aykırıdır.
2026 IMEI Kayıt Ücreti
Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kalıcı olarak kullanılabilmesi için ödenmesi gereken harç tutarı ciddi bir artışla şu seviyeye ulaştı:
Güncel Kayıt Harcı: 54.258 TL
Vergi Avantajı: Yurt dışından alımlarda Tax Free (KDV iadesi) avantajı bulunsa da, bu kayıt ücreti cihazın toplam maliyetini Türkiye fiyatlarına yaklaştırmaktadır.
16 Ay Kesintisiz Kullanım Stratejisi
Yurt dışı cihazların yasal "geçici kullanım" sürelerini doğru zamanlama ile birleştirerek 16 ay boyunca kayıt ücreti ödemeden kullanmak mümkün olabiliyor. İşte o takvimin işleyişi:
İlk 4 Ay (Fiziki SIM): Cihaza Türkiye'den SIM kart takıldığı an süreç başlar. Örneğin; 1 Mayıs'ta başlayan süreç 31 Ağustos 2026'da biter.
İkinci 4 Ay (e-SIM veya 2. SIM): Eylül başında diğer yuvaya geçildiğinde süreç 31 Aralık 2026'ya kadar devam eder.
Yeni Takvim Yılı Avantajı: 1 Ocak 2027 itibarıyla yeni bir takvim yılına girildiği için sistem kullanım haklarını sıfırlar. Bu sayede cihazın her iki IMEI numarası için tekrar toplamda 8 aylık kullanım hakkı tanımlanır.
Toplam Süre: Bu döngü sayesinde bir cihaz, kayıt yaptırmadan toplamda 16 ay boyunca şebekeye açık kalabilir.
Önemli Hatırlatmalar
SMS Tarihi Esastır: Kullanım süresi BTK'dan gelen "kayıt yaptırılmasına dair" uyarı mesajının ulaştığı tarihten itibaren başlar.
Hat Eşleşmesi: Kayıt yaptırılan cihazlar, pasaport sahibinin T.C. kimlik numarası üzerine kayıtlı hatlarla kullanılmak zorundadır.
Yedek Parça Durumu: 16 aylık kullanım sonunda kayıt ücreti ödenmek istenmezse, cihazlar genellikle yurt dışına geri satılmakta veya Türkiye'de parçalanarak değerlendirilmektedir.