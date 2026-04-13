16 Ay Kesintisiz Kullanım Stratejisi

Yurt dışı cihazların yasal "geçici kullanım" sürelerini doğru zamanlama ile birleştirerek 16 ay boyunca kayıt ücreti ödemeden kullanmak mümkün olabiliyor. İşte o takvimin işleyişi:

İlk 4 Ay (Fiziki SIM): Cihaza Türkiye'den SIM kart takıldığı an süreç başlar. Örneğin; 1 Mayıs'ta başlayan süreç 31 Ağustos 2026'da biter.

İkinci 4 Ay (e-SIM veya 2. SIM): Eylül başında diğer yuvaya geçildiğinde süreç 31 Aralık 2026'ya kadar devam eder.

Yeni Takvim Yılı Avantajı: 1 Ocak 2027 itibarıyla yeni bir takvim yılına girildiği için sistem kullanım haklarını sıfırlar. Bu sayede cihazın her iki IMEI numarası için tekrar toplamda 8 aylık kullanım hakkı tanımlanır.

Toplam Süre: Bu döngü sayesinde bir cihaz, kayıt yaptırmadan toplamda 16 ay boyunca şebekeye açık kalabilir.