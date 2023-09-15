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Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz telefon ve 10 GB internet için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere vergisiz telefon vaadinde hangi telefonların uygulamaya dahil edileceğinin çalışıldığını belirterek "Yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur" dedi.

15 Eylül 2023 | 15:24
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Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz telefon ve 10 GB internet için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimden önceki vaadinde, gençlere 10 gigabyte internet verileceğini, bir seferliğine de telefonlardan vergi alınmayacağını açıklamıştı. 

NTV yayınına katılan Bakan Uraloğlu, 10 GB internetin hangi üniversite öğrencilerine verileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü, operatörlerden teklif alındığını, bunların Erdoğan'a sunulacağını kaydetti.

Uraloğlu şöyle devam etti: "Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara destek veriyoruz. Onlar da hangi cihazları kapsayacağıyla ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.”

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