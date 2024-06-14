Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaştı: Bayram tatili öncesi 10 dijital güvenlik önerisi

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla gözler tatil hazırlıklarına odaklandı. Siber risklerden korunmak için tatil döneminde de dijital güvenlik önlemlerinin elden bırakılmaması için Ofis tarafından "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla 10 dijital güvenlik önerisi oluşturuldu. Listede, her zaman uyulması önem taşıyan önerilerle birlikte, tatile çıkıldığında özellikle sosyal medyada alınması gereken tedbirler yer aldı. 10 dijital güvenlik önerisi şöyle sıralandı:

1 Halka açık ücretsiz Wi-Fi'lerden uzak durun Kullanıcı adı ve parola gerektiren işlemler için halka açık ücretsiz Wi-Fi'leri kullanmaktan kaçının. Zorunlu hallerde güvenilir VPN uygulaması kullanmayı unutmayın.

2 Otomatik Wi-Fi bağlantısını kapatın Otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini cihazlarda devre dışı bırakın, çevrenizdeki güvenilir olmayan internet bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik risklerini azaltın.

3 USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının Otellerde ve restoranlarda, herkesin kullanımına açık bilgisayar ve USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.

4 Sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmeyin Tatilde olduğunuz sürece sosyal medya paylaşımlarınızda evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının. Fotoğraflarınızda pasaport veya kimlik gibi kişisel bilgilerinizi deşifre edecek belgelere yer vermeyin.

5 Sosyal medya paylaşımlarına dikkat Saldırganların oltalama saldırılarında kullanabilecekleri bilgilerinize sosyal medya paylaşımlarınızda yer vermemeye dikkat edin. Örneğin, tatil acentesi gibi hizmet aldığınız tarafların isimlerini kullanarak gönderilen kötü niyetli bir e-posta, olumsuz sonuçlara neden olabilir.

6 Oturumları kapatın Odanızdan ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihaz güvenliğinizi sağlamak için cihazlarınızdaki oturumları kapatın veya cihazınızı güvenli bir yerde bırakın.

7 Verileri yedekleyin Hırsızlık veya güvenlik ihlali gibi durumlara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

8 Yazılımları güncel tutun Akıllı telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın ve akıllı cihazlarınızın yazılımlarını güncel tutun.

9 Güçlü parolalar seçin Çevrim içi hesaplarınızın güvenliği için benzersiz, güçlü parolalar seçin ve mümkün olan tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.