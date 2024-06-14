ARA
Bist 100
10421,63
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,6437
1,0193%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8729
-0,1544%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
-0,4983%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,94
2,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaştı: Bayram tatili öncesi 10 dijital güvenlik önerisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaştı: Bayram tatili öncesi 10 dijital güvenlik önerisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi "10 dijital güvenlik önerisi" hazırlarken kullanıcıların sosyal medyada evlerinin boş olduğunu göstermemeleri, fotoğraflarında pasaport veya kimlik gibi kişisel verileri deşifre etmemeleri uyarısında bulundu.

14 Haziran 2024 | 13:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaştı: Bayram tatili öncesi 10 dijital güvenlik önerisi

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla gözler tatil hazırlıklarına odaklandı.

Siber risklerden korunmak için tatil döneminde de dijital güvenlik önlemlerinin elden bırakılmaması için Ofis tarafından "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla 10 dijital güvenlik önerisi oluşturuldu.

Listede, her zaman uyulması önem taşıyan önerilerle birlikte, tatile çıkıldığında özellikle sosyal medyada alınması gereken tedbirler yer aldı.

10 dijital güvenlik önerisi şöyle sıralandı:

1 Halka açık ücretsiz Wi-Fi'lerden uzak durun

Halka açık ücretsiz Wi-Fi'lerden uzak durun Kullanıcı adı ve parola gerektiren işlemler için halka açık ücretsiz Wi-Fi'leri kullanmaktan kaçının. Zorunlu hallerde güvenilir VPN uygulaması kullanmayı unutmayın.

2 Otomatik Wi-Fi bağlantısını kapatın

Otomatik Wi-Fi bağlantısını kapatın Otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini cihazlarda devre dışı bırakın, çevrenizdeki güvenilir olmayan internet bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik risklerini azaltın.

3 USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının

USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının Otellerde ve restoranlarda, herkesin kullanımına açık bilgisayar ve USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.

4 Sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmeyin

Sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmeyin Tatilde olduğunuz sürece sosyal medya paylaşımlarınızda evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının. Fotoğraflarınızda pasaport veya kimlik gibi kişisel bilgilerinizi deşifre edecek belgelere yer vermeyin.

5 Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat Saldırganların oltalama saldırılarında kullanabilecekleri bilgilerinize sosyal medya paylaşımlarınızda yer vermemeye dikkat edin. Örneğin, tatil acentesi gibi hizmet aldığınız tarafların isimlerini kullanarak gönderilen kötü niyetli bir e-posta, olumsuz sonuçlara neden olabilir.

6 Oturumları kapatın

Oturumları kapatın Odanızdan ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihaz güvenliğinizi sağlamak için cihazlarınızdaki oturumları kapatın veya cihazınızı güvenli bir yerde bırakın.

7 Verileri yedekleyin

Verileri yedekleyin Hırsızlık veya güvenlik ihlali gibi durumlara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

8 Yazılımları güncel tutun

Yazılımları güncel tutun Akıllı telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın ve akıllı cihazlarınızın yazılımlarını güncel tutun.

9 Güçlü parolalar seçin

Güçlü parolalar seçin Çevrim içi hesaplarınızın güvenliği için benzersiz, güçlü parolalar seçin ve mümkün olan tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

10 Parolalarınızı gizli tutun

Parolalarınızı gizli tutun Dijital platformlarda kullandığınız kullanıcı adınızı ve parolalarınızı kimseyle paylaşmayın.​​​​​​​
0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,94 2,14%
  • ALTIN ONS 2329,9 1,13%
  • BIST 100 10421,63 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,343 0,203%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37689 0,16951%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,11 1,0435%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,6437 1,0193%
  • EURO/DOLAR 1,0683 -0,4983%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8729 -0,1544%
  • STERLIN/DOLAR 1,26781 -0,64535%
Borsa Haberleri
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
GERİ
İLERİ
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL