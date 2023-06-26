Hepsiburda'dan yapılan açıklamaya göre, güneş bakım ürünlerinde, yazlık mayo bikini alışverişinde, çocuk kitaplarının yanı sıra bahçe balkon ürünlerinde gözlemlenen artışlar, tatil öncesi alışveriş sezonunun hareketlendiğini gösteriyor.

Yazlık mayo ve bikini alışverişi de tatil öncesi dikkati çeken bir trend oldu. Hepsiburada müşterileri, tatil öncesi gardıroplarını güncellemek ve yeni sezonun trendlerini yakalamak için geniş ürün seçeneklerinden faydalandı. Hepsiburada platformunda plaj giyim ürünlerine olan talep mayısa göre rekor ilgi görerek yüzde 500 seviyesinde bir artış gösterdi.

Güneş bakım ürünlerinde önemli bir artış

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş bakım ürünlerine olan talep, Hepsiburada'nın verilerine göre önemli ölçüde arttı. Ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden korumak isteyenler güneş kremleri, losyonlar ve spreyler gibi çeşitli ürünlere yöneldi. Tatil öncesi alışveriş sezonunda güneş bakım ürünlerine talep, geçtiğimiz aya göre yüzde 30 artış gösterdi.

Çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zekâ geliştirme kitapları, bilim & teknik ve boyama kitaplarına ilgi gösterdi.

Tatil öncesi alışveriş trendlerinden bir diğeri ise bahçe ve balkon ürünlerinde yaşanan ilgi artışı oldu. Yaz aylarında dış mekanları daha konforlu ve keyifli hale getirmek için çeşitli ürünlere yönelen kullanıcılar bahçe mobilyaları, bahçe aksesuarları, barbekü setleri ve şezlong gibi ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Bahçe ve balkon ürünlerine talep, geçtiğimiz ayın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı.