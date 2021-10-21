BBC Culture, 43 ülkeden 206 TV uzmanının katılımıyla 21’inci yüzyılın şu ana kadarki en iyi TV dizilerinin oylandığı bir anket düzenledi. Çalışmada toplamda 460’tan fazla dizi oylandı. Ankete göre 21. yüzyılın en iyi dizisi Amerikan yapımı The Wire seçildi. İkinci ve üçüncü sırada yine Amerikan yapımları Mad Men ve Breaking Bad var.

Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Leftovers, The Americans, The Office ve Succession ise ilk 10’a giren diğer yapımlar oldu.

Listedeki yapımlar 2000 yılından bu yıla kadar olanlar arasından seçildi. BBC’nin haberinde oylamaya Türkiye’den KısaKes’in kurucularından Arya Su Altıoklar, sinema eleştirmeni Ali Arıkan ve TV gazetecisi Umur Taş’ın katıldığı belirtildi. 92 yapımın ana dili İngilizce. Diğer diller ise Danca, İsveçce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca çekilen diziler. Peki, ankete göre 21. yüzyılın en iyi TV dizileri hangileri? İşte BBC anketinden çıkan sonuçlar

BBC LİSTESİNE GÖRE 21. YÜZYILIN EN İYİ 100 DİZİSİ

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

EN İYİ 100 DİZİ LİSTESİ ŞÖYLE DEVAM EDİYOR:

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36=Downton Abbey (2010-2015)

36=Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid’s Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt’s Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey’s Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62=The Good Place (2016-2020)

62=Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul’s Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen’s Gambit (2020)