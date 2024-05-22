BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı: 'İki amacımız var'

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın hakim ortağı BBVA, ana pazarlarında üretken yapay zeka kullanımında önemli bir adım daha attı. Yapay zeka teknolojisini kullanan çeşitli araçlarla geliştirilecek yaklaşık 100 projeyi önceliklendiren BBVA, bu kapsamda ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile stratejik bir anlaşmaya imza attı.

BBVA, OpenAI ile işbirliği yapan ilk Avrupa bankası olarak dikkati çekerken bu anlaşmayla, metin ve görsel oluşturma ve bilgi işleme gibi özellikleri sayesinde, üretken yapay zekanın süreçleri hızlandırma, verimliliği artırma ve inovasyonu teşvik etme potansiyelini güvenli ve sorumlu bir şekilde keşfetmek amaçlanıyor.

BBVA, çalışanları arasında verimliliği ve süreç etkinliğini artırmak, Türkiye de dahil olmak üzere Grup genelinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla 3 bin adet ChatGPT Enterprise lisansı dağıtmaya başladı.

ChatGPT'nin kurumsal sürümü, diğer birçok özelliğin yanı sıra içerik oluşturma veya karmaşık iş sorularını yanıtlama konusundaki benzersiz yeteneğiyle birlikte en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik sağlıyor.

BBVA, bu yeni aracın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için OpenAI'ın bilgi birikiminden de faydalanacak.

Anlaşma kapsamında OpenAI, ayrıca büyük dil modelleri (LLM) için en son güncellemeleri sunacak ve eğitim verecek. OpenAI ile yakın iş birliği içinde çalışacak olan BBVA, bankanın iş süreçleri için başarılı kullanım senaryolarını ileriye taşıyacak.

Her hesap kurulumu için verilecek zorunlu eğitimlerle tüm alanlar ve departmanların ChatGPT'ye erişimini sağlamak ve lisanslı çalışanların çeşitli projeleri yürütmek için meslektaşlarıyla iş birliği yapmaları amaçlanıyor.

BBVA, kullanıcıların geri bildirimlerini ve önerilerini çok ülkeli bir topluluk aracılığıyla toplayarak dikkat çekici kullanım senaryolarını belirlemeyi ve en iyi uygulamaları da paylaşmayı hedefliyor.

OpenAI ile yapılan anlaşma, BBVA'nın müşteri memnuniyetinde yapay zekayı farklılaştırıcı bir unsur olarak benimseme konusundaki taahhüdüne de bir örnek oluşturuyor.

On yılı aşkın süredir İspanya, Meksika ve Türkiye'de yapay zeka fabrikaları olarak da bilinen, gelişmiş analitik ve yapay zeka için özel geliştirme merkezleri işleten BBVA, veri ve teknolojiyi dönüşümün en önemli iki unsuru olarak görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz de, son 1,5 yıldır ChatGPT başta olmak üzere, üretken yapay zekanın tüm dünyada geniş yankı uyandırdığına vurgu yaparak, "Hakim ortağımız BBVA'nın öncü rolü ve teknoloji alanındaki gelişmelere hızlı adaptasyonu bizim için çok değerli. Bu anlamda BBVA Grubu'nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruöz, üretken yapay zekanın, dokunduğu her şeye akıl katarak verimlilik sağladığının altını çizerek, öğrenme kapasitesi sayesinde her türlü ürün ve servisi kişiselleştirmeye de imkan tanıdığını ifade etti.

GenAI yazılım sektörüne çok büyük bir verimlilik fırsatı da getirdiğine işaret eden Kuruöz, şunları kaydetti:

"Bizim de Garanti BBVA olarak burada iki hedefimiz var; birincisi, her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil şubesini oluşturmak, ikincisi de her bir çalışanımızın hayatını kolaylaştıran kendi kişisel asistanına sahip olması. Garanti BBVA Teknoloji'de tüm bu özellikleri kullanmaya başlamış durumdayız. Bu doğrultuda LLM modellerimizi geliştirip sanal asistanımız Ugi'yi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirdik ve iç kullanıcılarla pilot aşamasındayız. Hali hazırda çalışanlara destek olan botlarımızın da etkinliğini daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Bunlara ek olarak yazılım geliştirme süreçlerinde LLM destekli Co-pilot çözümünü devreye aldık ve yazılım mühendislerimizin hem daha hızlı hem de daha kaliteli kod üretimi yapmasını sağlamış olduk."

BBVA Küresel Veri Başkanı Ricardo Martin Manjon da, yeni yapay zeka araçları, toplumun genelinde ve özellikle finans sektöründe yıkıcı bir etkiye sahip olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"BBVA olarak, finansal hizmetlerde yenilik yapma konusunda öncü rolümüzü daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu nedenle, bu teknolojinin potansiyelini keşfetme konusunda kararlıyız. Güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanıldığında Üretken Yapay Zekânın müşterilerimizin kararlarını desteklemede ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmada oyun değiştirici olduğuna inanıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın yaratıcılığını da teşvik ediyor."

OpenAI COO'su Brad Lightcap de, Avrupa'nın en iyi bankalarından biri olan BBVA ile iş birliği yapmaktan heyecan duyduklarını aktararak, yapay zekanın, sıradan görevleri basitleştirerek yaratıcılığı, verimliliği ve üretkenliği arttırdığını dile getirdi.

BBVA Yapay Zeka Kullanım Müdürü Elena Alfaro ise "ChatGPT Enterprise’ın kullanımındaki ilk adımı, bu araçların verimliliğimizi ne ölçüde artırabileceğini doğrulamak ve bankadaki çalışma şeklimizi dönüştürmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Amacımız çalışanlarımızın yeteneklerini artırmak, onları değiştirmek değil." görüşünü paylaştı.