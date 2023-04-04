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  • Bezos ve Musk'a rakipti: İngiliz milyarderin şirketinden iflas başvurusu

Bezos ve Musk'a rakipti: İngiliz milyarderin şirketinden iflas başvurusu

Elon Musk'ın Spacex'i, Jeff Bezos'un Blue Origin'i ile uzay taşımacılığında rekabete girişen İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Orbit'in iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

04 Nisan 2023 | 15:17
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Bezos ve Musk'a rakipti: İngiliz milyarderin şirketinden iflas başvurusu

Merkezi Kaliforniya’daki Virgin Orbit’ten yapılan açıklamada,  uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketinin uzun vadeli finansman sorununun ardından iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Orbit Üst Yöneticisi Dan Hart, “Ekip arkadaşlarımızın her birine, hem öncü inovasyon ruhları, hem de bu zor zamanda gösterdikleri sabır ve profesyonellik için inanılmaz derecede minnettarım” dedi.

Şirket geçen hafta çalışanlarının yüzde 85’lik kısmını oluşturan 750 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Virgin Orbit, 30 Eylül 2022 tarihinde 243 milyon dolar değerinde varlığının, 135 milyon dolar hacminde ise borcunun olduğunu bildirmişti.

Ocak ayında şirketin İngiltere’den fırlatılan ilk uydu roketi olma özelliği taşıyan “LouncherOne” ise başarısız sonuç vermişti.

Forbes’in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson’ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.

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