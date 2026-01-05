Bilim kurgu dizisinden etkilendi, yapay zekâlı araç şarj ünitesi geliştirdi

Yapay zeka destekli şarj ünitesinin birçok özelliği olduğunu vurgulayan Üstüner, "Bizim kendi WiseCar mobil uygulamamız var. Bunun içerisinde kendi chat botumuz ve sesli asistanımız, yapay zekamız var. Bununla dilediğiniz gibi konuşabiliyor, şarjla ilgili raporlarınızı alabiliyorsunuz. En çok kullanılan özelliklerimizden birisi, yapay zeka verileri alıp bölgenizin en uygun elektrik şarj saatini size söylüyor. Normal saatte 350 lira tutacakken, bu saatlerde 280 liraya düşecek diyor. Bunu otomatik uygulatabiliyorsunuz. Yapay zeka o saatlerde şarjı başlatıyor. Şarj durunca yapay zeka bildirim gönderiyor ve bunun çözümlerini sunuyor." dedi.