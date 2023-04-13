“Bilişim 500 araştırması” için başvurular başladı

Türkiye’nin her bölgesinden bilişim firmalarının katıldığı araştırmada en büyük 500 şirket; genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler özelinde 24. defa sıralanacak. Sektörün her yıl heyecanla beklediği araştırmaya 28 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Bu yıl “Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further” mottosu ile gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasının sonuçları ise 9 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Bilişim sektörünün gelişimine ayna tutan Bilişim 500’e başvuran şirketler; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Dağıtıcı, Türkiye Merkezli Üretici, Uluslararası Merkezli Üretici ya da Üreticinin Temsilcisi olmak üzere 4 ana kategori altında değerlendirecek. Bu kategorilerin donanım, yazılım, hizmet ve plus gibi alt tabloları da bulunacak. Başvuru için bilgilerini paylaşan firmalar hem kendilerinin hem rakiplerinin hem de pazarın gelişimini yakından takip ederek gelecekteki hedef ve planlarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı da yakalayacaklar. Başvuru yapan tüm firmalar ayrıca geçen yıl ilk kez başlatılan uygulama ile Bilişim 500 kataloğunda da yer alacak. Ayrıca törende her yıl olduğu gibi sektörde 35 yılını geride bırakan profesyoneller onurlandırılacak.