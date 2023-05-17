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  • Binlerce Twitter çalışanını işten çıkaran Musk'tan itiraf: 'Bize çok kızmazlarsa...'

Binlerce Twitter çalışanını işten çıkaran Musk'tan itiraf: 'Bize çok kızmazlarsa...'

Elon Musk, Twitter'ın işten çıkardığı bazı personeli yeniden işe almaya çalışacağını ve işten çıkardığı bazı kişilerin 'işten çıkarılmaması gerektiğini' söyledi.

17 Mayıs 2023 | 15:48
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 15:52
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Binlerce Twitter çalışanını işten çıkaran Musk'tan itiraf: 'Bize çok kızmazlarsa...'

Twitter'ın sahibi milyarder iş insan Elon Musk, CNBC'e verdiği röportajda Twitter'ın işten çıkardığı binlerce personelin bir kısmını yeniden işe almaya çalışacağını söyledi.

Musk'ın devralmasından bu yana geçen altı ay içinde Twitter'ın çalışan sayısı yüzde 90 azaldı. 

Musk demecinde "Umutsuz zamanlar umutsuz önlemler gerektirir. Bu yüzden işten çıkarılan bazı kişilerin muhtemelen işten çıkarılmaması gerektiğine şüphe yok." açıklaması yaptı.

Musk ayrıca ilk kez geçen Aralık ayında kullandığı bir metaforu tekrarlayarak Twitter'ı mali durumu nedeniyle "motorları yanan ve yüksek hızla yere doğru giden bir uçağa" benzetti.

Milyarder iş insanı, "işten çıkarma stratejisini çözecek zamanımız yoktu, çünkü Twitter'ın çalışma oranını kontrol altına alması gerekiyordu" itirafında bulundu.

"Çok az bilgiyle, personel giderlerini ve personel dışı giderleri en azından başa baş noktasına getirmek zorundaydık" dedi.

Elon Musk, "Bence kesinlikle insanları işe almamız gerekiyor ve eğer bize çok kızmazlarsa, muhtemelen işten çıkarılan bazı insanları yeniden işe almamız gerekiyor" diye ekledi.

Twitter, salı günü ilk olarak bir personel işe alım aracı olan Laskie'yi satın aldı.

Laskie, özellikle teknoloji sektöründe bulunan işverenlerle çalışanları bir araya getiren bir platform olarak biliniyor.

Musk, Tesla'da ise Pazartesi günü şirket geneline bir e-posta göndererek tüm yeni işe alımları onaylaması gerektiğini söyledi. Şirket geçen yıl çalışan sayısını yaklaşık 30.000 artırdı.

 

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