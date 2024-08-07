ARA
DOLAR
33,48
-0,36%
DOLAR
EURO
36,60
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
2580,60
-0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10024,31
1,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir uzmandan "VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı var

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanılırken dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.

07 Ağustos 2024 | 19:13
Bir uzmandan "VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı var

Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde VPN kullanarak Avrupa Birliği ülkesi ya da farklı kıtalardan internete bağlanarak yasaklı uygulamalara erişim sağlandığını belirtti.

Bu durumun güvenlik açısından riskli olabileceğine dikkati çeken Süzen, yapılan tüm işlemlerin farklı bir kaynak üzerinden geçtiğini ve bu kaynakların, uygulamayı geliştiren kişiler veya ülkeler tarafından izlenebildiğini kaydetti.

VPN uygulamalarının genelde iki şekilde sorun yaratabileceğini ifade eden Süzen, "Ülke bazlı sıkıntılar ve uygulamayı geliştiren firma bazlı sıkıntılar yaşanabilir. Birinci durumda, uygulamayı geliştiren kişiler trafiklerimizi ve girdiğimiz sayfaları görebilecek ve işlemlerimizi denetleyebilecekler. İkinci durumda ise cep telefonu ve tabletler özelinde bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımlar içeren VPN uygulamalarının yaygınlaşması sorun yaratabilir. Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları bu tür riskler taşıyor. VPN açıkken Instagram'a erişen bir kullanıcının, VPN'yi kapattıktan sonra e-ticaret, kredi kartı veya bankacılık ve e-devlet işlemlerini gerçekleştirmesi daha güvenli olacaktır." diye konuştu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2580,6 -0,07%
  • ALTIN ONS 2397,81 0,32%
  • BIST 100 10024,31 1,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,207 1,993%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37378 -0,34204%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,775 0,1167%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,48 -0,3629%
  • EURO/DOLAR 1,0921 -0,0993%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6037 -0,4679%
  • STERLIN/DOLAR 1,27017 0,08392%
Borsa Haberleri
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL