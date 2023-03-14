Blu TV ile Warner Bros. Discovery iş ortaklığının kapsamı genişledi

BluTV ve Warner Bros. Discovery yaptıkları ortak açıklamada; BluTV’nin discovery+ ve HBO içeriklerini birlikte sunan ilk dijital kanal olacağını duyurdu. İş birliği kapsamında çocuk kanalları Cartoon Network ve Boomerang da platforma eklenecek.

HBO Dizileri BluTV’de

BluTV üyeleri, dünya çapında rekor kıran HBO dizisi The Last of Us'ın keyfini çıkarırken yılın geri kalanında da White House Plumbers, The Idol ve True Detective: Night Country gibi HBO'nun yeni dizilerini Amerika yayınından hemen sonra izleyebilecekler. Ayrıca Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Chernobyl ve Entouragegibi, HBO’nun global üne sahip daha pek çok dizisi tüm sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.

Çocukların severek takip ettiği Cartoon Network ve Boomerang kanalları ile Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içerikler de minik izleyiciler için BluTV’de olacak.

Genişletilen anlaşmayla birlikte Warner Bros. Discovery'nin Tamirat_Tadilar, Altın Peşinde, Ağır Yaşamlar ve Hayalimdeki Ev gibi sevilen programlarına sahip geleneksel kanal portföyü de BluTV’de izlenilebilecek.

BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “BluTV olarak kurulduğumuz günden beri hikâyenin gücüne önem verdik ve içerik çeşitliliğimizle geniş bir hedef kitle ile bir araya gelmeyi başaran bir platform olduk. Türkiye pazarındaki yerli platformlar arasındaki liderliğimizi devam ettirirken dünyanın önde gelen medya ve eğlence markası Warner Bros Discovery ile 2021 yılında ilk adımını attığımız stratejik iş ortaklığımızın kapsamının giderek büyümesiyle üyelerimizi tüm dünyada heyecanla beklenen içeriklerle buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Genişletilmiş stratejik ortaklığımızın ilk meyvesini The Last of Us’ın kısa sürede ulaştığı izleyici sayısıyla aldık ve bu bizleri gelecek için çok daha umutlandırdı” dedi.

Warner Bros. Discovery CEE, MENA ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cook ise konuyla ilgili olarak; “BluTV’ye yatırım yapmaya devam etme konusunda kararlıyız. Bugün yapılan açıklamada belirttiğimiz üzere, daha fazla içerik sağlayarak genişlettiğimiz iş ortaklığımız, yeni kurulan şirketimizin gücünün ve sağladığı fırsatların harika bir örneğidir. Bu sayede izleyicilere giderek daha fazla içerik sunarak çok kanallı stratejimizi bu önemli pazarda daha da ileriye taşımaktan gurur duyuyoruz. BluTV abonelerinin The Last of Us heyecanına katılabilecekleri ve The Gilded Age ve Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty gibi hayranların favorilerini ve diğer tüm sevilen HBO, Cartoon Network, Boomerang ve discovery+ içeriklerini istedikleri zaman ve yerde, hatta istediklerinde yeniden izleyebilecekleri için çok mutluyuz" dedi.

