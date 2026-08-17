Borsada işlem gören ATP Yazılım 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP Yazılım 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket 2026 yılının ilk altı ayında gelirlerini reel bazda 3,67 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 2,77 milyar liraya taşıdı. Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ana ortaklık payına düşen net karını 1,34 milyar lira olarak gerçekleşirken, net kar marjı ise yüzde 37 seviyesinde kaldı. Tekrarlayan gelirler, uluslararası operasyonlar, yapay zeka odaklı ürün yatırımları ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla yaptığı yatırımların değer artışları şirketin ilk yarı performansını destekleyen ana unsurlar oldu.

ATP, Zenia markasıyla yılın ilk yarısında uluslararası operasyonlarını genişletmeyi sürdürdü. Yazılımları 11 ülkede yaklaşık 4 bin restoranda kullanılırken, Sahra Altı Afrika operasyonları 6 ülkede 500'ün üzerinde restorana ulaştı. ATP Tradesoft, üç yeni kurumu portföyüne katarak pazar payını büyütmeyi sürdürürdü. ATP Digital ise kurumsal yeni yapay zeka platformu ATP AiX ile kurumsal yapıların dijital dönüşümüne ivme kazandırırken, abonelik ve kullanım bazlı iş modelleriyle tekrarlayan gelirlerini artırma yönünde ilerledi. ATP GreenX ise sertifika ve karbon hesaplama satışlarına ivme kazandırmayı başardı. Şirket, ilk yarı sonu itibarıyla borçsuz bilanço yapısını ve güçlü sermaye yapısını korudu. ATP, yılbaşında paylaştığı 2026 beklentilerini teyit ederek, ölçeklenen platformları, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları ve uluslararası operasyonların katkısıyla yılın ikinci yarısının daha güçlü geçmesini beklediğini vurguladı.

ATP yapay zeka ve tekrarlayan gelir modelleriyle karlılığını artırdı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın ilk yarısında planları doğrultusunda bir performans sergilediklerini belirtti. Cinali, makroekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir iş modellerinin gücü ile faaliyet alanlarında FAVÖK'ü reel bazda yüzde 6,7 artırdıklarını kaydetti. Yapay zeka destekli verimlilik kazanımları ve genişleyen tekrarlayan gelir modellerininin, karlılıklarını desteklemeyi sürdürdüğünü anlatan Cinali, "ATP Zenia öncülüğünde uluslararası büyümemiz sürerken, ATP Capital yatırımlarımızla geleceğe dönük değer üretmeye devam ediyoruz. Borçsuz bilançomuz ve güçlü sermaye yapımız, planımızı yılın kalanında da kararlılıkla uygulamamız için sağlam bir zemin sunuyor." ifadelerini kullandı.