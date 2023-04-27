ARA
Bist 100
4769,84
-0,29%
Bist 100
Dolar/TL
19,4333
0,0521%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4737
0,1428%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,105
0,0779%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1248,42
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak

Alman mühendislik şirketi Bosch, ABD merkezli çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacağını ve silisyum karbür çip üretimini artırmak için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

27 Nisan 2023 | 09:26
0
Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak

Şirketten yapılan açıklamada, Bosch'un merkezi Kaliforniya eyaletinin Roseville kentinde bulunan ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ın varlıklarını satın almayı planladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bosch'un gelecek yıllarda TSI Semiconductors'ın Roseville'deki tesisine 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı ve TSI Semiconductors'un üretim tesislerini son teknolojiyle dönüştürmeyi planladığı kaydedildi.

Üretimin 2026'da başlayacağı belirtilen açıklamada, Bosch'un yarı iletken işini silisyum karbür çiplerle genişleteceği ifade edildi.

Bosch'un yarı iletken işini sistematik olarak güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, 2030'un sonuna kadar küresel silisyum karbür çip portföyünü önemli ölçüde genişletmiş olacağı aktarıldı.

Açıklamada, planlanan yatırımın, yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamındaki federal finansman fırsatları ile eyalet teşviklerinden faydalanacağı belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1248,42 0,49%
  • ALTIN ONS 1998,34 0,43%
  • BIST 100 4769,84 -0,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4333 0,0521%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4737 0,1428%
  • EURO/USD 1,105 0,0779%
  • INGILIZ STERLINI 1,24702 0,00882%
  • JAPON YENI 133,848 0,136%
  • KANADA DOLARI 1,36278 -0,0627%
  • RUS RUBLESI 81,703 -0,5199%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL