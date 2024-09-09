Bugün tanıtılacak iPhone 16 için uyarı var: Bu tuzağa düşmeyin!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iPhone 16, 9 Eylül'de düzenlenecek "Glowtime" etkinliğinde tanıtılacak. Cihazların 20 Eylül'de mağazalarda yerini alması bekleniyor. Beklenen geliştirmeler arasında yapay zeka destekli yetenekler, yenilenmiş donanım, daha büyük ekranlar, daha şık çerçeveler ve bir dizi yeni renk yer alıyor.

Kaspersky araştırmacıları tanıtımla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Tehdit aktörleri tarafından kullanılan yaygın bir dolandırıcılık yöntemi, erken sipariş verenlere en yeni iPhone'u yaklaşık yüzde 40 indirimle ön sipariş etme şansı sunuyor. Kurbanlar, yeni iPhone'ların sergilendiği gösterişli bir web sitesine yönlendiriliyor ve "en son teknolojiden ilk yararlananlar arasında olma" vaadiyle ikna edilirken, tıkladıklarında, PayPal üzerinden ödeme seçeneği ile birlikte fatura ve kargo bilgileri isteniyor. "Sepete ekle" ya da "Satın al" butonlarına tıklandığında sahte bir fatura oluşturuluyor, vergi ve kargo da hesaba katılıyor. Ayrıca 1000 doların üzerindeki siparişler için "ücretsiz kargo" olanağı sunuluyor.

Ödeme yapıldıktan sonra, kurbanlar kısa süre sonra paranın hesaplarından çekildiğini fark ederken, iPhone teslim edilmiyor ve dolandırıcılara Dark Web üzerinden kişisel bilgiler de kaptırılmış oluyor.

"iPhone teknik destek teklifi" dolandırıcılığı

Kaspersky uzmanları tarafından tespit edilen bir diğer dolandırıcılık türünde ise tüketicilere mobil cihazlarını güncellemelerini sağlayacak bir iPhone teknik destek teklifi sunulması olarak öne çıkıyor.

Sahte site ayrıca kullanıcıları telefonun kaybolduğunu veya çalındığını bildirebilecekleri bir sayfaya ve cihazlarını bulmalarına yardımcı olacak başka bir sayfaya yönlendireceğini iddia ederken, son olarak, en altta kurbanlara bir onarım merkezine ulaşma seçeneği de sunuluyor. Bunun karşılığında sayfa Apple Kimliği ile giriş yapılmasını istiyor. Burada kimlik bilgisi doldurmak Apple Kimliğinin çalınmasına neden olabiliyor.

URL'leri ve e-posta adresleri iki kez kontrol edin

Kaspersky uzmanları, benzer dolandırıcılıklara engel olmak için resmi kanallara sadık kalınması gerektiğini vurgularken, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

URL'lerin ve e-posta adreslerinin iki kez kontrol edilmesine dikkati çeken uzmanlar, kişisel bilgilerinizi paylaşılmasının tehlikeli olduğunu ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama uygulamasının etkinleştirilmesin önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, aygıtların etkinliğinin takip edilmesine ve şüpheli işlemleri bildirilmesinin öneminin altını çizerek, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, çoğu yeni teknolojik üründe olduğu gibi iPhone 16'nın piyasaya sürülmesinin de büyük bir heyecan yarattığını belirtti.

Svistunova, "Siber suçlular heyecanı istismar etmekte hızlı davranıyor, bu nedenle tüketicilerin tam da böyle zamanlarda daha dikkatli olması gerekiyor. Alışveriş yaparken resmi kanalları takip edin, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara şüpheyle yaklaşın ve herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadan önce her zaman girdiğiniz sitelerin adreslerini doğrulayın. Dolandırıcılar, bir an önce yeni ürüne sahip olmak isteyen hevesli tüketicilerin gardını düşürmesine güveniyor. Bu nedenle dikkatli olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.