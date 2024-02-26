Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek

Türkiye’nin yerli teknoloji markası olarak 33 yıldır faaliyet gösteren Casper, “Casper Tech Vision Day” etkinliğini gerçekleştirdi. 3 alt markasıyla hem bireysel hem de kurumsal alanda çözümler sunarak, sektörün liderlerinden biri olan Casper, etkinlikte Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ailelerinin en yeni üyelerini tanıttı.

Casper Tech Vision Day etkinliğinde konuşan Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, global iş ortaklarıyla olan güçlü bağları ile küresel pazarla etkileşim içinde kalarak, iş süreçlerini bu doğrultuda planladıklarını ifade etti.

Feray Karaman, şunları söyledi:

“Casper, 33 senedir bilgisayar teknolojileri gibi global bir alanda, global know-how ile yerel iş gücü ve üretimini birleştirerek dünya çapında istisnai bir örnek oluşturuyor. Her sene üzerine koyarak geliştirdiğimiz ürünler, global trendlerin üzerine Türk tüketicisinin beğenileri göz önünde bulundurularak özelleştiriliyor. 3 alt markamız olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Son 2 senedir, piyasaya sunduğumuz ‘Yeni Nesil Casper Ürünleri’ stratejisine devam ediyoruz ve bu sene bu ivmeyi daha premium ürünlere çekerek büyümemizi devam ettireceğiz.”