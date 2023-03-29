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  • Cep telefonlarına 'gümrük' zammı yürürlüğe girmeden iptal edildi

Cep telefonlarına 'gümrük' zammı yürürlüğe girmeden iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, 30 Mart'tan geçerli olmak üzere cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğin yürürlüğe girmeden iptalini kararlaştırdı.

29 Mart 2023 | 09:19
Son Güncellenme: 29 Mart 2023 | 09:38
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Cep telefonlarına 'gümrük' zammı yürürlüğe girmeden iptal edildi

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, 30 Mart 2023'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, akıllı cep telefonlarında birim gümrük bedelini adet başına 350 dolara yükseltecek düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.

"İthalat seyrinin yakından izlenmesi amaçlanıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak, üretilen ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulamalarının yürürlüğe konulabildiğine işaret edildi.

Açıklamada, 2020 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ çerçevesinde cep telefonu ithalatında gözetim uygulaması kapsamında 200 dolar birim gümrük kıymeti uygulandığı hatırlatıldı. Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2023 tarihli sayısında yayımlanan ve 30 Mart'ta yürürlüğe girecek tebliğle söz konusu birim gümrük kıymetinin 350 dolara yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilmiş olup, bu aşamada 200 dolar olan birim kıymette artırma yönünde bir değişiklik yapılmaksızın cep telefonu ithalatının bir süre daha takip edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilmesi öngörülen değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile henüz yürürlüğe girmeden iptal edilmiştir."

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