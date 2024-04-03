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Cep telefonu tarifelerine zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yeni cep telefonu tarife ücretlerini yayınladı. Buna göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruş, yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruş oldu. SMS ücretleri ise 2 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

03 Nisan 2024 | 12:43
Cep telefonu tarifelerine zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni mobil haberleşme hizmetleri ücret tarifesini yayımladı. Buna göre azami ücret tarifesine yıllık yüzde 65 zam geldi.

Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa yükseldi. Yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruş oldu.

Tarife kapsamında hat devir ücretlerinden 59 lira 83 kuruş, isim, ünvan değişikliğinden 40 lira 86 kuruş, numara değişikliği hizmetlerinden ise 136,52 TL alınacak.

Kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası nedeni ile SIM kart değişikliğinde 136 lira 52 kuruş ücret alınacak. SMS ücretleri yurt içi için 2 lira 23 kuruş, yurt dışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikası 8 lira 84 kuruşa yükseldi.

Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone,  tarifede belirlenenden daha yüksek bir ücret talep edemeyecek.

YURT DIŞINDAN GELENE 180 GÜN SÜRE

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecek.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

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