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ChatGPT, kendi gelir rekorunu kırdı

Yapay zeka asistanı ChatGPT, Eylül ayında dünya çapında iOS ve Android uygulamalarında 15,6 milyon indirme ve yaklaşık 4,6 milyon dolar brüt gelir elde ederek iki alanda da yeni rekor kırdı.

11 Ekim 2023 | 09:32
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ChatGPT, kendi gelir rekorunu kırdı

ChatGPT, uygulama yükleme sayısında ve gelir artışında yükseliş devam ediyor.

Mobil ChatGPT Haziran ayında 2,1 milyon dolar brüt gelir getirirken, bu rakam Temmuz ayında 2,74 milyon dolara, Ağustos ayında 3,81 milyon dolara ve şimdi de son rekor olan Eylül ayında 4,58 milyon dolara yükseldi.

CHATGPT'YE RAKİP

Ancak şaşırtıcı bir şekilde ChatGPT gelir açısından en büyük yapay zeka uygulaması değil. Appfigures'ın verilerine göre Ask AI adlı bir rakibi bulunuyor.

Ask AI, ChatGPT mobil uygulamasının kullanıma sunulduğu Mayıs ayında 6,48 milyon dolar olan gelirini Ağustos ayında 6,55 milyon dolara yükselterek yoğun reklam harcamaları sayesinde daha fazla kazanıyor.

Eylül ayında bu rakam biraz düşerek 5,51 milyon dolara geriledi ancak bu rakam hala ChatGPT'den daha büyük. (NTV)

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