BCG tarafından yapılan anket, hem yapay zeka hem de üretken yapay zeka farkındalık düzeyini ölçerken aynı zamanda pazarlardaki tüketicilerin kullanım durumunu da gözler önüne sermiş oldu.

Ankete katılanların büyük bir kısmı yapay zekayı daha önce duyduğunu söyledi. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde katılımcıların yüzde 90'ından fazlası ChatGPT'yi duyarken, Çin ve Suudi Arabistan'da farkındalık yüzde 80'i aşmış durumda. Türkiye'de farkındalık oranı yüzde 75 iken, kullanım oranı yüzde 23.

cnbce'de yer alan habere göre, tüketiciler yapay zeka konusunda heyecanlı olduğu kadar endişeli de. Veri güvenliği ve etik ile ilgili endişeler ilk sırada. Onu belirsizlik ve çevresel etki takip ediyor. Tüketiciler, teknolojinin özellikle günlük hayatlarını iyileştirmek için sağlayabileceği faydayı önemsiyor.

Geçen yıl yapılan ankete göre ChatGPT'yi en fazla kullanan 15 ülke ve kullanım oranları şöyle...