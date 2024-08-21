ARA
DOLAR
33,91
0,07%
DOLAR
EURO
37,84
0,36%
EURO
GRAM ALTIN
2730,56
-0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
9904,79
-0,78%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ChatGPT'yi en fazla kullanan 15 ülke: Türkiye de listede

1 milyon kullanıcı sayısına beş gün gibi kısa bir sürede ulan ChatGPT, birçok ülkede kullanılıyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 21 farklı ülkeden 21 bin kişi ile yapılan ankete göre, ChatGPT'yi en fazla kullanan ülkeler şöyle...

21 Ağustos 2024 | 18:04
ChatGPT'yi en fazla kullanan 15 ülke: Türkiye de listede

BCG tarafından yapılan anket, hem yapay zeka hem de üretken yapay zeka farkındalık düzeyini ölçerken aynı zamanda pazarlardaki tüketicilerin kullanım durumunu da gözler önüne sermiş oldu. 

Ankete katılanların büyük bir kısmı yapay zekayı daha önce duyduğunu söyledi. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde katılımcıların yüzde 90'ından fazlası ChatGPT'yi duyarken, Çin ve Suudi Arabistan'da farkındalık yüzde 80'i aşmış durumda. Türkiye'de farkındalık oranı yüzde 75 iken, kullanım oranı yüzde 23.

cnbce'de yer alan habere göre, tüketiciler yapay zeka konusunda heyecanlı olduğu kadar endişeli de. Veri güvenliği ve etik ile ilgili endişeler ilk sırada. Onu belirsizlik ve çevresel etki takip ediyor. Tüketiciler, teknolojinin özellikle günlük hayatlarını iyileştirmek için sağlayabileceği faydayı önemsiyor.

Geçen yıl yapılan ankete göre ChatGPT'yi en fazla kullanan 15 ülke ve kullanım oranları şöyle...

1 Hindistan-45

Hindistan-45

2 Fas-38

Fas-38

3 Birleşik Arap Emirlikleri-34

Birleşik Arap Emirlikleri-34

4 Arjantin-32

Arjantin-32

5 Brezilya-32

Brezilya-32

6 Endonezya-32

Endonezya-32

7 Güney Afrika-31

Güney Afrika-31

8 Filipinler-28

Filipinler-28

9 İsveç-27

İsveç-27

10 Güney Kore-26

Güney Kore-26

11 Türkiye-23

Türkiye-23

12 ABD-23

ABD-23

13 Birleşik Krallık-22

Birleşik Krallık-22

14 Avustralya-22

Avustralya-22

15 Meksika-22

Meksika-22
0
  • ALTIN GRAM - TL 2730,56 -0,31%
  • ALTIN ONS 2504,63 -0,37%
  • BIST 100 9904,79 -0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,092 -0,123%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35855 -0,25697%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,375 0,1071%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9086 0,066%
  • EURO/DOLAR 1,1147 0,1514%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8442 0,3632%
  • STERLIN/DOLAR 1,30797 0,35794%
Borsa Haberleri
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL