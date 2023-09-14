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  • Çin, Apple'a 200 milyar dolar kaybettiren iddialara yanıt verdi

Çin, Apple'a 200 milyar dolar kaybettiren iddialara yanıt verdi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, basında çıkan haberlere atıfta bulunarak Çin hükümetinin iPhone kullanımını yasaklayan herhangi bir resmi düzenleme yapmadığını söyledi.

14 Eylül 2023 | 12:06
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Çin, Apple'a 200 milyar dolar kaybettiren iddialara yanıt verdi

Wall Street Journal ve Bloomberg geçtiğimiz hafta önemli devlet kurumlarında çalışanlara amirleri tarafından sohbet gruplarında ve toplantılarda gayri resmi olarak iPhone'ları ofise getirmemeleri ya da iş için kullanmamaları tavsiyesinde bulunulduğunu bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümet çalışanlarının Apple gibi yabancı markaların telefonlarının kullanmasını ya da satın almasını yasaklayan herhangi bir yasa ya da düzenleme bulunmadığını belirterek, basında çıkan haberlere atıfta bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün verdiği yanıtta ayrıca iPhone'larla bağlantılı belirtilmemiş "güvenlik olaylarına" da dikkat çekildi.

200 milyar dolar değer kaybetti 

Apple hisseleri geçen hafta, Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, merkezi devlet kurumlarında çalışanların iş için iPhone kullanmalarının ve hatta akıllı telefonları devlet dairelerine getirmelerinin yasaklandığını bildirmesinin ardından 200 milyar dolar kayıp yaşadı.

Bloomberg, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde Çin'in bu yasağı devlet destekli kurumlar ve kamu iktisadi teşebbüslerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını bildirdi.

The Journal, talimatların sözlü olarak ya da sohbet gruplarında verildiğini ancak konuyla ilgili resmi bir yönlendirme olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, yabancı telefon kullanımını yasaklayan herhangi bir resmi politikanın varlığını özellikle reddetti ancak Journal tarafından bildirilen gayri resmi yönlendirmeye değinmedi.

 

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