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Çin'de 2 marka yükselişe geçti, Apple satışları geriledi

Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, Çin'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 artarak art arda ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.

23 Nisan 2024 | 19:50
Çin'de 2 marka yükselişe geçti, Apple satışları geriledi

Çin'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,5 ve çeyreksel olarak %4,6 artış gösterdi. Huawei, çeyrek boyunca en iyi performansı sergileyen şirket olarak öne çıktı ve yıllık bazda %69,7 büyüme elde etti. HONOR da çift haneli büyüme kaydeden şirketler arasında.

HUAWEİ BÜYÜDÜ, APPLE GERİLEDİ

Counterpoint araştırmasına göre Huawei'nin geri dönüşünün premium segmenti doğrudan etkilemesi nedeniyle Apple'ın satışları ilk çeyrekte yıllık bazda %19,1 düştü. Araştırmada Huawei'nin büyümesi büyük ölçüde 5G özellikli Mate 60 serisinin lansmanına ve 600 $'ın üzerindeki premium segmentte büyük bir pay elde etmesine yardımcı olan kalıcı marka itibarına bağlandı. Huawei'nin geri dönüşüne rağmen HONOR, X50 ve Play 40 gibi popüler modelleri ve çevrimdışı kanallardaki genişlemesi sayesinde ilk çeyrekte yıllık bazda %11,5 büyümeyi başardı.

Ülkede Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye geriledi. Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e çıktı.

İLK ÜÇ: VIVO, HONOR, APPLE

Kıdemli Araştırma Analisti Ivan Lam markaların pazar payları için şunları söylüyor: "vivo, alt segmentte Y35 Plus ve Y36 modellerinin ve orta sınıf segmentte S18'in güçlü satışlarının etkisiyle %17,4'lük payla bu çeyrekte en üst sırada yer aldı. HONOR %16,1 payla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada %15,7 payla Apple yer alıyor"

HUAWEI, OPPO, XIAOMİ

Oldukça rekabetçi olan bu çeyrekte markaların birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. Liste Huawei %15.5, Oppo %15.3, Xiaomi 14.6 ve diğerleri %5.5 olarak devam ediyor. 
 

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