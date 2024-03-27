Uluslararası markaların akıllı telefon satışları geçen ay sadece 2,4 milyon oldu.

Düşüşe rağmen uluslararası satışlarda en büyük payı Apple aldı. Apple ocak ayında Çin'de 5,5 milyon adet satış yapmıştı.

ABD'li teknoloji devinin Çin'deki premium akıllı telefonlar alanındaki baş rakibi Huawei'in son telefon modelleri, Apple'ın pazar payının azalmasında etkili oldu.

Apple'ın satışları bu yılın ilk 6 haftasında yüzde 24 düşmüştü. Çin'de toplam akıllı telefon pazarı da şubat ayında neredeyse üçte bir oranında küçüldü.

Bu durum, tüketicilerin lüks ürün tüketimi konusunda isteksiz olduğunu gösterdi.

Analistler, iPhone satışlarındaki düşüşün yılın kalanında devam etmesini bekliyor.

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