ARA
Bist 100
10641,6
-0,33%
Bist 100
Dolar/TL
32,1775
-0,1548%
Dolar/TL
Euro/TL
34,94
-0,0391%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0858
0,1106%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,59
0,75%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin'den 47,5 milyar dolarlık çip fonu

Çin, kendi çip endüstrisini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek için 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) kayıtlı sermaye ile devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu.

27 Mayıs 2024 | 14:28
Çin'den 47,5 milyar dolarlık çip fonu

Resmi şirket kayıt bilgilerinin yer aldığı Tianyancha’ya göre, Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun üçüncü aşaması 24 Mayıs'ta resmen kuruldu.

Fon, çeşitli devlet bankaları ve işletmelerinden 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) topladı.

Çin Maliye Bakanlığı yüzde 17'lik payla yeni fonun en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Washington yönetimi Çin’e yüksek teknoloji ihracatında kısıtlamalar getirirken, Pekin yönetimi de yarı iletkenlerde ülkenin kendi kendine yeterliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Çin, son yıllarda iki fon aracılığıyla SMIC ve Hua Hong gibi yarı iletken üreticilerine milyarlarca dolar aktardı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,59 0,75%
  • ALTIN ONS 2355,61 0,83%
  • BIST 100 10641,6 -0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,809 -0,108%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36367 -0,21112%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2745 -0,3199%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1775 -0,1548%
  • EURO/DOLAR 1,0858 0,1106%
  • EURO/TURK LIRASI 34,94 -0,0391%
  • STERLIN/DOLAR 1,27751 0,29519%
Günün En Çok Okunanları
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Lexus için bir ilk olan UX 300e Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
GERİ
İLERİ
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL