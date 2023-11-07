Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) geçen hafta yayınladığı iddialı bir plan belgesinde robotların "dünyayı yeniden şekillendireceğini" söyledi.

MIIT, 2025 yılına kadar ürünün "ileri seviyeye" ulaşacağına ve seri üretime geçeceğine inanıyor. Bakanlık açıklamalarını yol haritasında listelenen kalkınma hedeflerinde yaptı.

Insider'ın haberine göre belgenin çevirisinde, "Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve yeni enerji araçlarından sonra yıkıcı ürünler haline gelmeleri bekleniyor" denildi.

Bloomberg'e göre belge "ayrıntılar açısından kısa ama hırs açısından büyük."

Ancak bazı Çinli şirketlerin ülkenin robotik hedeflerini ciddiyetle ele almaya yardımcı oldukları görülüyor.

Örneğin, South China Morning Post'un haberine göre Çinli girişim Fourier Intelligence, GR-1 insansı robotunun seri üretimine bu yılın sonuna kadar başlayacağını söyledi. Şangay merkezli şirket, 2024 yılında saatte beş kilometre hızla hareket edebilen ve 50 kilogram taşıyabilen binlerce robot teslim etmeyi hedeflediğini söyledi.

Seri üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandıran tek insansı robot üreticisi bu değil. ABD merkezli Agility Robotics bu yıl içinde Oregon'da bir robot fabrikası açıyor ve burada yürüme, çömelme ve paket taşıma gibi insan hareketlerini taklit edebilen iki ayaklı robotlarından yüzlercesini üretmeyi planlıyor.

Amazon, depolarını otomatikleştirmek için nasıl kullanılabileceğini görmek üzere Seattle yakınlarındaki bir araştırma ve geliştirme merkezinde Agility Robotics'in Digit robotunu test ediyor, ancak bu sadece pilot aşamada.

Insider'a konuşan Agility Robotics CEO'su Damion Shelton "Yakın vadede, Digit dağıtımlarının yavaş ve istikrarlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Kitlesel entegrasyonun eninde sonunda gerçekleşeceğine inanıyoruz, ancak iki ayaklı robotlar hala nispeten yeni bir gelişme." dedi.

Elon Musk'ın 2021'de açıkladığı gibi Tesla bile Optimus veya Tesla Bot adlı kendi insansı robotlarını geliştiriyor. Ancak, Musk'ın 2022'deki bir Tesla AI Day etkinliğinde prototipin sahneye çıktığında ilk kez "herhangi bir destek olmadan" yürüdüğünü söylediği gibi, seri üretime hazır olması için hala uzun bir yolu var.