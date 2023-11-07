ARA
Bist 100
7844,8
-0,3%
Bist 100
Dolar/TL
28,4867
-0,0277%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5097
0,042%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0699
0,0444%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1803,21
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Çin'den 'dünyayı yeniden şekillendirebilecek' insansı robot projesi: Seri üretim için tarih verdi

Çin'den 'dünyayı yeniden şekillendirebilecek' insansı robot projesi: Seri üretim için tarih verdi

Çin, akıllı telefonlar kadar "yıkıcı" olacağına inandığı insansı robotların seri üretimine yönelik iddialı planlarını açıkladı.

07 Kasım 2023 | 14:14
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 14:38
0
Çin'den 'dünyayı yeniden şekillendirebilecek' insansı robot projesi: Seri üretim için tarih verdi

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) geçen hafta yayınladığı iddialı bir plan belgesinde robotların "dünyayı yeniden şekillendireceğini" söyledi.

MIIT, 2025 yılına kadar ürünün "ileri seviyeye" ulaşacağına ve seri üretime geçeceğine inanıyor. Bakanlık açıklamalarını yol haritasında listelenen kalkınma hedeflerinde yaptı.

Insider'ın haberine göre belgenin çevirisinde, "Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve yeni enerji araçlarından sonra yıkıcı ürünler haline gelmeleri bekleniyor" denildi.

Bloomberg'e göre belge "ayrıntılar açısından kısa ama hırs açısından büyük." 

Ancak bazı Çinli şirketlerin ülkenin robotik hedeflerini ciddiyetle ele almaya yardımcı oldukları görülüyor.

Örneğin, South China Morning Post'un haberine göre Çinli girişim Fourier Intelligence, GR-1 insansı robotunun seri üretimine bu yılın sonuna kadar başlayacağını söyledi. Şangay merkezli şirket, 2024 yılında saatte beş kilometre hızla hareket edebilen ve 50 kilogram taşıyabilen binlerce robot teslim etmeyi hedeflediğini söyledi.

Seri üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandıran tek insansı robot üreticisi bu değil. ABD merkezli Agility Robotics bu yıl içinde Oregon'da bir robot fabrikası açıyor ve burada yürüme, çömelme ve paket taşıma gibi insan hareketlerini taklit edebilen iki ayaklı robotlarından yüzlercesini üretmeyi planlıyor.

Amazon, depolarını otomatikleştirmek için nasıl kullanılabileceğini görmek üzere Seattle yakınlarındaki bir araştırma ve geliştirme merkezinde Agility Robotics'in Digit robotunu test ediyor, ancak bu sadece pilot aşamada.

 Insider'a konuşan Agility Robotics CEO'su Damion Shelton "Yakın vadede, Digit dağıtımlarının yavaş ve istikrarlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Kitlesel entegrasyonun eninde sonunda gerçekleşeceğine inanıyoruz, ancak iki ayaklı robotlar hala nispeten yeni bir gelişme." dedi. 

Elon Musk'ın 2021'de açıkladığı gibi Tesla bile Optimus veya Tesla Bot adlı kendi insansı robotlarını geliştiriyor. Ancak, Musk'ın 2022'deki bir Tesla AI Day etkinliğinde prototipin sahneye çıktığında ilk kez "herhangi bir destek olmadan" yürüdüğünü söylediği gibi, seri üretime hazır olması için hala uzun bir yolu var.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1803,21 -0,03%
  • ALTIN ONS 1968,85 -0,01%
  • BIST 100 7844,8 -0,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,4867 -0,0277%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5097 0,042%
  • EURO/USD 1,0699 0,0444%
  • INGILIZ STERLINI 1,22985 0,04189%
  • JAPON YENI 150,407 -0,025%
  • KANADA DOLARI 1,37634 -0,01489%
  • RUS RUBLESI 92,1 -0,5936%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu
Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu
Bakan Turunç açıkladı: Yedieminlerdeki araçların satışı başladı, peki süreç nasıl işleyecek?
Bakan Turunç açıkladı: Yedieminlerdeki araçların satışı başladı, peki süreç nasıl işleyecek?
Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu
Bakan Turunç açıkladı: Yedieminlerdeki araçların satışı başladı, peki süreç nasıl işleyecek?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL