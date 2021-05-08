Çin’in kontrolden çıkan roketi ne zaman, nereye düşecek? sorusu bugün en çok konuşulanlar arasında… Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı’yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan’da uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin ana gövdesinin de Dünya’da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu. Ancak roket kontrolden çıktı. Enkazın pazar sabah saatlerinde dünyaya düşmesi bekleniyor.

Peki, kontrolden çıkan roket ne zaman düşecek? Tahminler şöyle:

BBCTürkçe‘nin haberine göre AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının atmosfere giriş saatini, Pazar günü 02.11GMT’den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin giriş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT’den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurdu.

Rus uzay kurumu Roscosmos’un tahmini ise roketin Cumartesi 23.30GMT (TSİ Pazar 02.30) sonrasında Endonezya’nın güneyinde Timor Denizi’ne düşeceği yönünde.

EU SST, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, düşüşün etkisinin ‘düşük’ olmasını beklediklerini belirtti ama roket enkazının kontrolsüz ilerleyişinin öngörüleri de zorlaştırdığını söyledi.

Pentagon tahminine göre de roket Cumartesi 23.00GMT (TSİ Pazar 02.00) civarında, dokuz saatlik zaman diliminde düşecek.

ÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük.” ifadesini kullanmıştı.

BBC’nin haberinde ise roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedilmişti.

ROKET NEREYE DÜŞECEK?

Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarılmıştı.

TÜRKİYE DE SÖZ KONUSU ENLEMLER ARASINDA

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

NEREYE İNECEĞİNİ TAHMİN ETMEK ZOR

Roketin nereye düşeceği tam olarak bilinmiyor. Enkaz parçalarının yer yüzünün %70’ini kaplayan okyanuslara düşmesi dile getirilen bir tahmin. Konuya ilişkin 7 Nisan’da TRT Haber’e konuşan Türk Astronomi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli, “Aşağı inmeye başladığında sürtünmeden dolayı parçalanacaklar, küçük parçalara ayrılacaklar. Yüzde 20’si kalacak sadece. Öyle bir nesnenin bir kişiye düşme olasılığı trilyonda bir. Yüzde 70’i su olan bir yeryüzünde karaya düşme olasılığı az. Bunun bir metropol üzerinden geçiyor olması beklenen bir tahmin değil. Garanti veremeyiz sadece tahminlerden söz edilebilir” demişti.

(Pentagon) yapılan açıklamada ise roketin Türkmenistan’da bir çöle düşebileceği belirtilmişti.

USA Today’ın haberine göre eski bir NASA astronotu ve 2004-2005 Uluslararası Uzay İstasyonu komutanı olan Leroy Chiao, “Bu roketin ana parçası çok büyük ve çok uzun süredir yanıyor. Nereye ineceğini gerçekten tahmin edilemez yapan da bu” diyor.

USA Today’ın haberine göre CelesTrak.com’un bir projeksiyonu roketin Hint Okyanusu’nda bir yere inebileceğini gösteriyor.

Bir başka projeksiyon ise Atlantik Okyanusu’nu işaret ediyor.

Pentagon sözcüsü Mike Howard, “Umuyoruz, kimseye zarar vermeyeceği bir yere inecek” dedi.

AĞIRLIĞI NE KADAR?

BBCnin aktardığı habere göre Long March 5B enkazı, dünyaya düşecek en büyük roket enkazlarından biri olacak. Uzmanlar kuru kütlesinin yaklaşık 18 ila 22 ton arasında olacağını tahmin ediyor.

Tiengong-1 de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018’de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik’e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.