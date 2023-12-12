Çinli e-ticaret devi AliBaba tahtını kaptırdı

Bu gelişme, Alibaba’nın zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğunu ve dünya genelindeki liderliğini ABD’li Amazon’a kaptırdıktan sonra iç pazarda da güç kaybettiğini gösteriyor.

2015 yılında kurulan PDD’nin ana hissedarları arasında Tencent, Hillhouse Capital ve Sequioa Capital China var. 2018 Temmuz ayında halka arz olmadan öncesine kadar yaklaşık 1.7 milyar dolar fonlama aldı.

Halka arz sonrası ikincil arz ve borçlanma araçlarından da 2.1 milyar dolar daha fonlamayı sermaye yapısına ekledi.

Şirket büyük şehirlerde değil “second tier” diye adlandırılan daha küçük şehirlerde büyümeyi hedefledi ve bunu 6 yıl gibi kısa denebilecek bir zamanda öncü bir e-ticaret platformu olarak başardı.