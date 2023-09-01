Çinli akıllı telefon firması Honor Cuma günü bir el çantası gibi takılmak üzere tasarlanmış konsept bir akıllı telefon tanıttı.

CNBC'de yer alan habere göre, Berlin'deki IFA teknoloji fuarında sergilenen konsept telefon satışa sunulmayacak, ancak zor durumdaki Çinli teknoloji devi Huawei'nin yan ürünü olan Honor'un, küresel pazarda Samsung ve Apple gibilerini yakalamaya çalışırken neler yapabileceğini dünyaya göstermeye çalıştığı açık.

Honor V Purse adı verilen cihaz, kamerayı içeren bir üst şerit ile dışa doğru katlanan bir akıllı telefon. Üzerine takılabilen bir el çantası askısı için kancalar var.

Cihaz üzerindeki ekran, farklı çantalar takıyormuşsunuz gibi görünmesini sağlamak için özelleştirilebilir. Çanta askısı da değiştirilebilir.

Çantaya benzeyen bir telefon için herhangi bir talep olup olmadığı belli değil. Muhtemelen pahalı olan bir cihazı toplum içinde taşımak ve görünür kılmak pek çok kişiye cazip gelmeyebilir. Ayrıca yanınızda asılı durması halinde düşme ve ekranı kırma riski de yüksek.