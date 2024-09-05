Bigpara Haberler Ekonomi Haberleri Nvidia mahkeme celbini yalanladı‹ Önceki HaberSonraki Haber › Nvidia mahkeme celbini yalanladı 05.09.2024 - 08:21 | Son Güncelleme : 05.09.2024 -



Nvidia, ABD Adalet Bakanlığı'ndan antitröst mahkeme celbi almadığını söyledi.

Nvidia, antitröst endişeleri nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan mahkeme celbi aldığı haberlerini yalanladı.

Bir Nvidia temsilcisi CNBC'ye yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı ile görüştük ve mahkeme celbi almadık" dedi.

Bloomberg'in Salı günü Nvidia'nın mahkeme celbi aldığını bildirmesi, hisse senedinin mesai sonrası işlemlerde düşmesine neden oldu.

Yonga üreticisinin hisseleri Salı günü normal işlem sırasında, %9,5 düşüşle 279 milyar dolar değer kaybetti.

Haberde düzenleyicilerin Nvidia ile ilgilenmesi için bir neden belirtilmese de, şirketin son dönemdeki yükselişi, rakipleri AMD ve Intel'in kategoriyi ciddiye almaya başlamasından yıllar önce veri merkezleri için yapay zeka yongalarındaki hakimiyetiyle doğrudan bağlantılı.

Sektör tahminlerine göre Nvidia, veri merkezi yapay zeka çip pazarının %80'inden fazlasına sahip.