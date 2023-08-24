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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği 13,51 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

24 Ağustos 2023 | 09:16
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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

Nvidia, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 101 artışla 13,51 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre de gelirlerini yüzde 88 artıran Nvidia, 2022'nin ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 11,22 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bırakırken, Nvidia, üçüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 16 milyar dolar olarak açıkladı.

Nvidia, veri merkezi gelirlerinin de yıllık bazda yüzde 171 artışla 10,32 milyar dolara çıktığını duyurdu.

Şirketin karı ikinci çeyrekte katlandı

Nvidia'nın net karı da nisan-haziran döneminde, çeyreklik bazda yüzde 203, yıllık bazda yüzde 843 artarak yaklaşık 6,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Nvidia, 2022'nin aynı çeyreğinde 656 milyon dolarlık net kar açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin ikinci çeyreğinde 0,26 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,48 dolara çıktı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yeni bir bilgisayar çağının başladığını belirterek, "Dünya çapındaki şirketler genel amaçlı bilgisayarlardan hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekaya geçiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Şirketin hisselerindeki yükseliş, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de değer kazanmasına yardımcı olmuştu.

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