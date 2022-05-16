Dijital dönüşüm şirketi Commencis, uzaktan çalışmaya yeni bir boyut getiren Yaz Kampüsü programını bu yıl Antalya, Tekirova’ya taşıyor.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren uzaktan çalışan Commencis, geçen yıl Bodrum’da başlattığı Commencis Yaz Kampüsü’nü bu yıl da devam ettiriyor. Commencis Yaz Kampüsü’yle Commencis çalışanları, yaz boyunca dönüşümlü olarak 5 yıldızlı otel konforunda uzaktan çalışacak.

Haziran ayında başlayacak Commencis Yaz Kampüsü bu yaz, Antalya Tekirova’da yer alan ultra her şey dahil konseptli Nirvana Dolce Vita Otel’de gerçekleşecek. Commencis Yaz Kampüsü’ne Commencis çalışanlarının yanı sıra kardeş şirketler olan Dataroid ve finbyte çalışanları da katılabiliyor. Ayrıca kampüsten Commencis ve kardeş şirketlerin ekiplerine dahil olan yeni çalışma arkadaşları ve stajyerler de faydalanabilecek.

Commencis CEO Fırat İşbecer Commencis Yaz Kampüsü programıyla ilgili şunları söyledi:

“Commencis olarak uzaktan çalışmaya devam ederken tüm ekibimizin daha mutlu ve özgür hissettiği, rahat bir çalışma ortamına sahip olmasını önemsiyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz yeni nesil çalışma düzeninin öncü uygulamalarından Commencis Yaz Kampüsü, ekipler arası sosyalleşmeye imkan sağlayarak çalışanlarımızın motivasyonlarını artırdı. Ekip olarak bir araya gelme fırsatı bulduğumuz, şirket kültürümüzü yaşattığımız ve konforlu bir çalışma ortamı sağladığımız bu programı bu yaz Antalya’da devam ettiriyoruz. Commencis Yaz Kampüsü’ne kardeş şirketlerimiz Dataroid ve finbyte çalışanları da davetli olacak.”