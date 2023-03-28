CyberCulture lansman etkinliği gerçekleştirildi

CyberCulture Lansman Etkinliği, 22 Mart 2023 Çarşamba günü Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Erel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’in açılış konuşmalarını gerçekleştirmesiyle başladı.
Açılış konuşmalarının ardından Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin CyberCulture programında gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan proje kapanış sunumunu gerçekleştirerek, proje çıktıları hakkında bilgi aktarımında bulundu.
Etkinlik devamında dijital kültürel girişimcilik alanındaki fikirlerini eğitim ve mentorluklarla geliştirerek program sürecini tamamlayan Artie, Mutrivia, Eneftimbu, Lifeng ve Okuma Adası ismindeki ekipler sunumlarını gerçekleştirdi.
Programı başarıyla tamamlayan tüm ekiplerin girişimlerini tanıttıkları proje posterleri etkinlik alanındaki fuaye alanında sergilendi ve katılımcılar tarafından ziyaret edilerek projeler hakkında bilgi aktarıldı.