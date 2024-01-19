Davos’a yapay zeka damga vurdu: Kimler endişeli, kimler iyimser? İşte o tartışmalar

WEF’nin Küresel Riskler Raporu 2024'e göre, kalıcı bir hayat pahalılığı krizine ilişkin endişeler, yapay zeka kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon ile toplumsal kutuplaşmanın iç içe geçmiş riskleri, bu yılın risk görünümüne hakim oldu. Davos'ta katılımcılar, yapay zekanın ilerleme hızı konusunda ikilemde kalırken, teknolojinin insanların geçim kaynaklarına ne kadar zarar verebileceği göz önünde bulundurulduğunda iyi bir güç olup olmadığını sorguladılar.

1 Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Davos’taki forumlarda üretken yapay zekanın geleceğini tartışan bürokratların ve siyasilerin endişesi, bu teknolojinin istihdamın geleceğini nasıl değiştirebileceği yönünde oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Davos’tan verdiği mesajda, yapay zekanın, dünya çapında işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyeceği ve genel eşitsizliği daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Georgieva, politika yapıcıları, bu rahatsız edici eğilimle mücadele etmeye ve teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek için önemli adımlar atmaya çağırdı.

2 Altman: Daha iyi olacak ama henüz işlerin yerini almıyor Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise şu anda işlerin risk altında olmadığını belirtti. Davos’ta yapay zeka ile ilgili bir panelde konuşan Altman, yapay zekanın beklediğinden çok daha iyi bir araç olduğunu belirterek, "Daha iyi olacak ama henüz işlerin yerini almıyor. Üretkenlik için inanılmaz bir araç. Bu, insanların yaptıklarını büyüten, insanların işlerini daha iyi yapmalarını sağlayan ve işlerin bazı kısımlarını yapan bir araç." dedi

3 Üst yöneticilerin yapay zeka endişesi Danışmanlık ve denetim şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) araştırmasına göre, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve iklim değişikliği konusundaki artan endişeler, küresel şirket yöneticilerinin uzun vadeli sürdürülebilirlik planlarına yönelik endişelerini ortaya koydu. 4 bin 700'den fazla küresel üst yönetici ile yapılan ankette, bu yöneticilerin yüzde 45'i, yapay zekanın yükselişiyle gelecek on yıl içerisinde ciddi değişiklikler yaşanmaması halinde şirketlerinin ayakta kalmasından endişe duyuyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı ise üretken yapay zekanın şirketlerini daha verimli hale getirmesini beklediklerini belirtti.

4 BM’den yapay zekada kâr uyarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Davos'taki konuşmasında, büyük teknoloji şirketlerinin tedbirsizce yapay zekadan kâr elde etme peşinde koştuğu belirterek, yeni teknolojilerde riskleri azaltmak için acil önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu. Guterres, “Güçlü teknoloji şirketleri şimdiden insan haklarını, kişisel mahremiyeti ve sosyal etkiyi umursamaz bir şekilde göz ardı ederek kâr peşinde koşuyor." ifadesini kulandı. Yapay zeka kaynaklanan riskleri iklim krizinin oluşturduğu risklerle ilişkilendiren Guterres, uluslararası toplumun her ikisiyle de başa çıkmak için bir stratejisi olmadığını vurguladı. Antonio Guterres, teknoloji sektörü yöneticilerini yapay zeka konusunda alınacak tedbirlere yönelik hükümetlerle birlikte çalışmaya da çağırdı.

5 Yapay zekada bir sonraki adım Intel Üst Yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger ise Davos’ta yapay zekada bir sonraki aşamanın altta yatan modellere biçimsel doğruluk kazandırmakla ilgili olacağına işaret etti Bugün yapay zekada bazı sorunlar iyi çözülmüş durumda olduğunu belirten Gelsinger, “Ancak çözülemeyen pek çok sorun var. Temel tahmin, algılama, görsel dil, bunlar şu anda çözülmüş problemler. Çözülmemiş bir sürü başka sorun var. Büyük bir dil modelinin gerçekten doğru olduğunu nasıl kanıtlarsınız? Bugün çok fazla hata var. Yani hala bilmeniz gereken bir şey var, aslında ben bir bilgi çalışanının üretkenliğini artırıyorum. Ancak günün sonunda, bilgi çalışanının bunun doğru olup olmadığını söylemesine ihtiyacım var." değerlendirmesinde bulundu.

6 "En büyük eşitleyici olma potansiyeline sahip" Davos'ta düzenlenen “Yapay Zeka: Büyük Eşitleyici” panelinde konuşan Google'ın Finans Direktörü Ruth Porat ise yapay zekanın hayatı dönüştürebileceğini dile getirerek, sağlık hizmetleri ve iklim değişikliğinin bu dönüşümden halihazırda yararlanan iki alan olduğunu kaydetti. Porat, Google'ın iklim değişikliğine uyum ve yangın ve sel gibi kriz yönetimi konularında yaptığı çalışmaları anlatarak, "Google YP ile yedi gün önceden uyarı verme kabiliyeti sağladık. Yapay zeka en büyük eşitleyici olma potansiyeline sahip." dedi.

7 Microsoft CEO'su 'iyimser' Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella da yapay zekanın geleceği konusunda "iyimser" olduğunu belirtti. Teknoloji standartları söz konusu olduğunda ülkelerin eşit bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Nadella, yapay zekada küresel bir düzenleyici yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı. Nadella, "Bunlar küresel zorluklar ve küresel normlar ve standartlar gerektiriyor." diyerek, "Aksi takdirde, kontrol altına almak çok zor olacak, uygulamak zor olacak." uyarısında bulundu.

8 AB de endişeli Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Davos’ta bir panelde, sağlık sektöründe kullanılan yapay zekaya dayalı araçlar üzerinde, koruyucu önlemler alınması gerektiğine işaret etti. "Yapay zekanın bize sunduğu tüm potansiyele sahip olabileceğimize inanıyorum.” diyen Kyriakides, AB’nin Yapay Zeka Yasası aracılığıyla bu gelişmekte olan teknolojiyi düzenleme girişiminin, bazı güvenceler oluşturma bağlamında görülmesi gerektiğini bildirdi. Kyriakides, "Dışarıda çok fazla sağlık verisi var, bunu Kovid-19 ile gördük. İnovasyon ve araştırma amacıyla kullanılabilmesi için bu verileri çekebilmemiz gerekiyor." dedi.

9 WEF ittifakı yapay zekada eşitlik istedi Dünya Ekonomik Forumu'nun Yapay Zeka Yönetişim İttifakı (AIGA) da gelişmiş yapay zekaya eşit erişim sağlamak için küresel bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Sorumlu yapay zeka geliştirme uygulamalarını ve yönetişimini şekillendirmek ve dünya çapında yapay zeka teknolojisine eşit erişim sağlamak için hükümetleri, işletmeleri ve uzmanları bir araya getiren İttifak, gelişmiş yapay zeka konusunda, üretken yapay zeka yönetişimi, değerinin ortaya çıkarılması ve sorumlu yapay zeka geliştirme ve dağıtımı için bir çerçeveye odaklanan üç yeni rapor yayınladı. Yapay zekanın küresel zorlukları ele alma potansiyeline sahip olduğu vurgulanan raporlarda, bu teknolojinin aynı zamanda mevcut dijital uçurumları genişletme veya yenilerini oluşturma riski taşıdığı ifade edildi.

10 Yapay zekada büyük oyuncular ABD’den Davos’ta yapay zekada Google, Microsoft, Meta, Intel ve ChatGPT gibi büyük oyuncuların ABD’den olması da dikkati çekti. Araştırmalara göre, ABD'de 35 büyük yapay zeka şirketi bulunurken, Avrupa'da toplam 3 şirket var. Yatırımlar söz konusu olduğunda da Avrupa ile ABD arasında farkın yüksek olması da dikkati çekiyor. Avrupa geçen yıl yapay zekaya 1,7 milyar dolar yatırım yaparken, ABD ise 23 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

11 Kontrol edilemeyen olasılıklar endişe kaynağı Yapay zekada en büyük endişeler arasında, çeşitli modellerine güç veren verilerin kalitesi ve teknolojinin nispeten düşük bir maliyetle derin sahtecilik gibi yüksek kaliteli manipülatif içeriğin ölçeklendirilmesine yol açması yer alıyor. Foruma katılan uzmanlar, bugün yapay zekada bazı sorunların iyi çözülmüş durumda olduğunu ancak çözülmemiş pek çok sorun da bulunduğunu ifade etti. Yapay zekanın müzik ürettiğini, meme kanserine erken teşhis sağladığını, aşırı hava koşullarının tahmin ettiğini ve tedarik zincirlerinin optimize edilmesini sağladığını ve iş raporlarını analiz ettiğini anlatan uzmanlar, kontrol edilemeyen olasılıkların ise pek çok politikacı için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Özellikle 2024'teki süper seçim yılında yapay zekayla olası yalan haber üretime işaret edildi. Yapay zeka sayesinde sahte materyallerin çok sayıda seçmene kısa sürede ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.