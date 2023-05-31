Değeri 1 trilyon doların üzerindeki şirketlerden oluşan seçkinler kulübüne bir kaç saatliğine yeni bir üye katıldı.

Çip üreticisi Nvidia, hisse fiyatının geri çekilmeden önce %5'ten fazla yükselmesiyle bu kulübe katıldı. Hisse fiyatlarındaki gerilemeyle beraber şirketin değeri 990,7 milyar dolara çekildi.

Şirketin yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemeler nedeniyle "artan talep" tahmininde bulunmasının ardından hisseler geçen hafta %25'ten fazla yükselmişti. Nvidia hissesi yılbaşından bugüne 135 dolardan 410 dolara çıktı.

Dünya çapında 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketler ise şöyle:

1 Apple 2.788 trilyon dolar

2 Microsoft 2.462 trilyon dolar

3 Aramco 2.046 trilyon dolar

4 Alphabet 1.576 trilyon dolar

5 Amazon 1.248 trilyon dolar

6 NVIDIA 990.7 milyar dolar

7 Meta (Facebook) 672.7 (Haziran 2021'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı)

8 Tesla 637,5 milyar dolar (Ekim 2021'de 1 trilyon doları aşmıştı)