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Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri

Ekran kartı ve çip üreticisi Nvidia, kısa süreliğine de olsa 1 trilyon doların üzerindeki seçkinler kulübüne girdi. ABD'li firma dünya çapında böyle bir başarıya ulaşan dokuz şirket oldu.

31 Mayıs 2023 | 11:55
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2023 | 12:16
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Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri

Değeri 1 trilyon doların üzerindeki şirketlerden oluşan seçkinler kulübüne bir kaç saatliğine yeni bir üye katıldı. 

Çip üreticisi Nvidia, hisse fiyatının geri çekilmeden önce %5'ten fazla yükselmesiyle bu kulübe katıldı. Hisse fiyatlarındaki gerilemeyle beraber şirketin değeri 990,7 milyar dolara çekildi. 

Şirketin yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemeler nedeniyle "artan talep" tahmininde bulunmasının ardından hisseler geçen hafta %25'ten fazla yükselmişti. Nvidia hissesi yılbaşından bugüne 135 dolardan 410 dolara çıktı. 

Dünya çapında 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketler ise şöyle: 

1
Apple

Apple

2.788 trilyon dolar
2
Microsoft

Microsoft

2.462 trilyon dolar
3
Aramco

Aramco

2.046 trilyon dolar
4
Alphabet

Alphabet

1.576 trilyon dolar
5
Amazon

Amazon

1.248 trilyon dolar
6
NVIDIA

NVIDIA

990.7 milyar dolar
7
Meta (Facebook)

Meta (Facebook)

672.7 (Haziran 2021'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı)
8
Tesla

Tesla

637,5 milyar dolar (Ekim 2021'de 1 trilyon doları aşmıştı)
9
PetroChina

PetroChina

Çin'in dev petrol şirketi PetroChina, Kasım 2007'de Şangay Borsası'nda 13 basamaklı bir rakamla piyasa zirvesine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri tam 1 trilyon dolardı. Şirketin bugünkü değeri ise 183.8 milyar dolarda.
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