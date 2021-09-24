Farklı iletişim kanallarından gelen tüm müşteri mesajlarını tek platformda toplayarak işletmelere çok kanallı bir iletişim deneyimi sunan Desk360, WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcıları arasında yerini aldı.

E-posta, canlı destek, sosyal medya, uygulama içi mesajlaşma ve uygulama mağazaları gibi 10’dan fazla kanala entegre olabilen müşteri iletişim platformu Desk360, dünyada sayılı şirkete verilen “WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcısı” unvanını aldı. Desk360, sunduğu WhatsApp Business API hizmetiyle özellikle e-ticaret sektörünün diyalog bazlı ticaret ihtiyacını karşılayacak.

1200 kurumsal kullanıcıya hizmet veren ve 15 milyonun üzerinde ticket sayısına ulaşan Desk360’ın Ürün Yöneticisi Sibel Yüksel, WhatsApp ile birlikte sundukları hizmete dair şu ifadeleri kullandı:

“Desk360’ı geliştirmeye başladığımız ilk günden itibaren tüm teknolojik altyapıyı kendimiz sağlıyor ve Facebook Shopify, App Store, Google Play Store gibi sağlayıcılara üçüncü parti şirketlere ihtiyaç duymadan doğrudan entegre olabiliyoruz. Bu sayede müşteri verilerini üçüncü bir platformla paylaşmadan işletmelerin KVKK uyumluluğu noktasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. WhatsApp ile yaptığımız doğrudan iş birliği sayesinde ise işletme hesaplarının tüm müşteri verileri korunarak tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayacağız.”