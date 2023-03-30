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Diginak.com idacapital’dan yatırım aldı

Diginak.com, idacapital tarafından yürütülen innovate21st hızlandırma yatırım programı kapsamında yatırım aldı. idacapital’den aldığı yatırım ile fintech altyapısını güçlendiren Diginak.com, 2023 yılında 4 kat büyüyerek 1 milyon ton yük ve 5 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

30 Mart 2023 | 16:09
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Diginak.com idacapital’dan yatırım aldı

Dijital Taşımacılık Platformu; Diginak.com, idacapital tarafından yürütülen innovate21st hızlandırma yatırım programı kapsamında, kayda değer bir yatırım aldığını açıkladı. Nakliye sektörünün daha da ileriye taşınması için yeni teknolojilere ve kanal yapısına sık sık yatırım yapan Diginak.com, idacapital’den aldığı finansal destek ile global ölçekte hedef büyüttü.

Taşımacılık hizmetini uçtan uca dijitalleştiren yeni nesil akıllı lojistik platformu Diginak.com, araç tedarik ihtiyacının oluşmasından yükün alıcıya teslim edilmesine kadar geçen süreçteki tüm adımların dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Dijital taşımacılık hizmetini, Ulaştırma Bakanlığından aldığı TIO (Taşıma İşleri Organizatörü) yetki belgesi kapsamında gerçekleştiren Diginak.com, müşterilerine ve üye iş yerlerine anahtar teslim taşıma hizmeti sunuyor.

Lojistik sektöründeki tüm paydaşları lojistik sürecinin içinde tutarak sektörün ekonomi döngüsünü koruyan ve paydaşların finansal yapılarını güçlendiren servisleri ile dikkat çeken Diginak.com, dağıtık yapıdaki taşımacılık pazarının, bağımsız en büyük entegratörü olmak hedefiyle operasyonlarını yürütüyor.

"HEDEFİMİZ BU YIL 4 KAT BÜYÜMEK"

idacapital’den aldığı yatırım ile fintech altyapısını güçlendiren Diginak.com, 2023 yılında 4 kat büyüyerek 1 milyon ton yük ve 5 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

2,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldıklarını belirten Diginak.com CEO’su Oğuzhan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de irili ufaklı 8000’e yakın lojistik firması var. Bu firmalar yurtiçi taşımacılık ihtiyacının yüzde 6’sına karşılık verebiliyor. Geriye kalan yüzde 94’ü Diginak.com’un hedef kitlesi olan bireysel nakliyeciler tarafından karşılanıyor. Diginak.com 2022 yılında bir önceki yıla oranla ciro bazında 6 kat büyüdü. 2023 yılında hedefimiz bu büyüme ivmesine devam etmek. Bu sene 400 müşteri, 20 milyon km yol, 1 milyon ton yük taşımaya ulaşmak istiyoruz.”

 

 

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