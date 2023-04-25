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Dijital yayın platformu Gain Medya satıldı

Rams Türkiye, dijital yayın platformu GAİN Medya’yı satın aldığını duyurdu.

25 Nisan 2023 | 10:41
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Dijital yayın platformu Gain Medya satıldı

Türkiye, Kazakistan, Almanya, Tayland, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın 6 farklı ülkesinde birçok farklı sektöre yatırımlar gerçekleştiren Rams Global çatısı altında faaliyet göstermekte olan Rams Türkiye, dijital yayın platformu GAİN Medya’yı satın aldı. 

Rams Türkiye’nin, GAİN Medya hisselerinin tamamını bünyesine kattığı bu işlem, yatırım portföyünü farklı alanlarda da geliştirmeyi hedefleyen Rams Global’in medya sektörüne girişteki ilk adımı oldu. 

Bu satın alımın ardından GAİN Medya’yı sektörde uzman isimler, oyuncular, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan yerel bir ekiple yönetmeyi planladıklarının ve GAİN Medya’nın bugüne kadar sahip olduğu vizyonunu geliştirerek ileriye taşımak istediklerinin altını çizen Rams Global CEO’su Faruk Bülbül, şunları söyledi: 

“Bugüne kadar başta inşaat olmak üzere, sağlık, maden, turizm, paylaşmalı ofis, gıda gibi birçok farklı sektörde yatırımlar yapan Rams Global olarak, bir yandan bu sektörlerdeki faaliyetlerimize aynı inanç ve istekle devam ederken öte yandan medya sektöründe de başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. 

GAİN’in bugüne kadarki çalışmalarını geliştirerek devam ettirecek ve marka vizyonunu sahiplenerek ileriye taşıyacağız. GAİN izleyicisinin alıştığı ve izlemekten keyif aldığı içerikleri sürdürürken, daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmayı hedefleyen yapımlarla da mevcut kitleyi hem nitelik hem de nicelik olarak artırmayı hedefliyoruz. 

Streaming platformlarının globalde ve Türkiye’deki hızlı büyümesi yatırımcılar için de potansiyel alanlar açıyor. GAİN’e yaptığımız yatırımla, bu alanda adından bahsettirecek oyunculardan biri konumuna geleceğimize inanıyoruz. Rams Global olarak bizler bugün halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Türkiye, Kazakistan, Almanya, Rusya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki kaynaklarımızı da kullanarak bu ülkelerle ortak yapımlara imza atmayı ve böylelikle bir yandan GAİN Medya içeriklerini zenginleştirirken, diğer yandan bir Türk Medya kuruluşunu uluslararası pazara taşımayı, uluslararası bir marka yaratmayı da hedefliyoruz.”
 

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