Milyarder iş insanı Elon Musk’ın birkaç aylığına Twitter’ın geçici CEO’su olarak görev yapabileceği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan kaynakların CNBC’den David Faber’e verdiği demece göre Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alma girişimi tamamlandığında, birkaç aylığına Twitter’ın geçici CEO’su olarak görev yapabilir.

Bir SEC dosyası, Musk’ın Twitter’ı satın almak için arkadaşlarından ve diğer yatırımcılardan yaklaşık 7.14 milyar dolarlık hisse senedi taahhütleri aldığını ortaya koydu. Faber, Musk’ın Oracle kurucu ortağı Larry Ellison’dan 1 milyar dolar ile SpaceX’e yatırım yapan Honeycomb Asset Management’tan 5 milyon dolar arasında değişen yatırımcıları seçtiğini söyledi. Faber, Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’in de bu satın almaya katkıda bulunma olasılığı olabileceğini iddia etti.

Eğer Elon Musk Twitter yönetimini değiştirirse, mevcut yöneticilerin alacağı paralar dudak uçuklatıyor.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, geçen Kasım ayında Dorsey’den yönetimi devraldıktan sonra şirketi yalnızca birkaç ay yönetti. Şimdiye kadar, Musk’ın şirketi devralmasının bir liderlik sarsıntısına yol açıp açmayacağı konusunda çok fazla tartışma olmamıştı. Geçen ay Reuters, Musk’ın şimdiden Twitter için yeni bir CEO planı olduğunu bildirmişti.

Kısacası Musk, yeni CEO hakkında ne düşünüyor olursa olsun, kısa bir süre için bu koltukta oturacak gibi görünüyor.