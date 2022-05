Suudi Arabistanlı milyarder yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal Perşembe günü paylaştığı mesajda, Elon Musk’ın Twitter için “mükemmel bir lider” olacağını ve 1,89 milyar dolarlık hissesini nakde çevirmek yerine anlaşmaya dahil etmeyi kabul ettiğini duyurdur.

Prens Talal, daha önce Musk’ın teklif ettiği fiyatın, büyüme beklentileri göz önüne alındığında Twitter’ın gerçek değerine yaklaşmadığını söyleyerek satın alma teklifine karşı çıkmıştı.

Ancak Perşembe günü bir tweet’te “yeni arkadaşı” Musk ile bağlantı kurmanın harika olduğunu söyledi.

Alwaleed, Kingdom Holding ve Musk’a yanıt olarak tweet’te “Twitter’ın büyük potansiyelini ilerletmesi ve en üst düzeye çıkarması için mükemmel bir lider olacağına inanıyorum.” dedi. Prens, “Kingdom Holding Company ve ben, ~1.9 milyar dolarımızı ‘yeni’ Twitter’a aktarmayı ve bu heyecan verici yolculukta size katılmayı dört gözle bekliyoruz” diye ekledi.

Great to connect with you my “new” friend @elonmusk🤝🏻

I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential@Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 5, 2022