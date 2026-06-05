Discord açılıyor mu? Bakan Uraloğlu canlı yayında açıkladı

Erişim engeli nedeniyle uzun süredir Türkiye'de kullanılamayan Discord için yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun ilgili kriterleri yerine getirdiğini belirterek erişim engelinin kaldırılmasına yönelik sürecin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord'un yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu.

“Türkiye'nin kriterlerini karşılıyor”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirterek, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Discord ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Discord'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Platformun belirlenen kriterleri karşıladığını belirten Uraloğlu, Discord'un kısa süre içinde yeniden erişime açılmasının beklendiğini söyledi.

"Tekrar açacak mısınız?" sorusu üzerine sürecin detaylarına değinen Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diyerek platformun çok yakında yeniden erişilebilir olacağının sinyalini verdi.