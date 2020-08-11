Dokuz yıl boyunca Steve Jobs’tan aldığı emanete sahip çıkan ve Apple‘ı trilyon dolarlık bir şirket haline getiren Cook, bu süreçte kendi servetine de servet kattı.

Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın koronavirüs dönemi sonrası yükselişe geçmesi Apple’ın hisse değerinde de artış yaşanmasını sağladı.

Buna bağlı olarak da Tim Cook‘un serveti daha da yükseldi.

TIM COOK MİLYARDERLER KULÜBÜNE KATILDI *

Apple CEO’su Tim Cook’un kişisel serveti son gelişmeler ile birlikte 1 milyar doları aştı. Böylece Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne girdi.

Geçen sene artan Apple hisselerinin de etkisiyle 125 milyon dolarlık bir gelir elde eden Tim Cook’un kişisel serveti 1 milyar dolar sınırını geçti.

Tim Cook, Apple kurucularından Steve Jobs tarafından bundan 9 sene önce Apple’ın tepe yöneticisi olarak atanmıştı.