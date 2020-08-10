Japon teknoloji şirketi Toshiba, laptop işinden çıktığını resmen duyurdu. Üretim kısmını ise yine Japon şirket Sharp satın aldı. Sharp, Toshiba’nın üretim altyapısını kullanarak laptop işine devam edecek.

Toshiba tarafından yapılan açıklamada, Dynabook’un kendilerinde kalan yüzde 19,9’luk hisselerin Sharp’a satıldığı belirtilerek, “Bu devir sonucunda Dynabook, tamamen Sharp’ın sahipliğindeki alt şirket haline gelmiştir” denildi.

YENİ İSMİ DYNABOOK OLDU

Toshiba, 2018 yılında laptop üretimindeki alt şirketinin yüzde 80,1 hissesini 36 milyon dolara Sharp’a satmıştı. Sharp daha sonra bu şirketi Dynabook olarak yeniden isimlendirmişti.

Şirket, laptop üretim işine 1985 yılında girmişti. 1990’lı yılların sonunda pazar lideri olan ve özellikle 2000’li yıllarda ilk sıralardaki üreticilerden olan Toshiba, daha sonra pazara giriş yapan diğer şirketlerin büyümesiyle pazar payını kaybetmeye başlamıştı.