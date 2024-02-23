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Dünyanın en zengin 20 kişisinden biri olmanın eşiğinde

Nvidia'nın hisse senetlerindeki artış, kurucu ortak ve CEO Jensen Huang'ın net servetini artırdı. Şu anda yaklaşık 70 milyar dolar değerinde serveti olan Huang, dünyanın en büyük 20 milyarderi arasına girmeye çok yakın.

23 Şubat 2024 | 16:42
Dünyanın en zengin 20 kişisinden biri olmanın eşiğinde

California merkezli çip üreticisinin hisseleri, yapay zeka veya AI'daki patlamanın etkisiyle hızla yükseldi.

2022'nin başından bu yana Nvidia'nın hisse senedi fiyatı beş kat artarak kurucu ortak ve CEO Jensen Huang'ın servetinin hızla yükselmesine neden oldu.

Şu anda yaklaşık 70 milyar dolar değerinde servetin sahibi olan 61 yaşındaki Huang, Nvidia'nın %3,5'ine sahip ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dünyanın en büyük 20 milyarderi arasına girmenin eşiğinde.

Bloomberg'e göre Huang'ın serveti, Cuma günü itibariyle 69,2 milyar dolar değerinde ve bu da onu dünyanın en zengin 21. kişisi yapıyor.

Huang'ın net değeri, Perşembe günü Nvidia'nın hisse fiyatının Wall Street beklentilerini aşan gişe rekorları kıran dördüncü çeyrek sonuçları sayesinde aynı gün %16 artmasının ardından sadece bir gün içinde yaklaşık %22 arttı.

Genel olarak, Huang'ın serveti 2024'e iki aydan az bir süre kala yaklaşık %57 arttı.

 

 

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