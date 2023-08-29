E-ticaret devinde ofise dönüş krizi: Amazon CEO'sundan çalışanlarına sert mesaj

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su Andy Jassy bu açıklamayı, Amazon'un resmi politikası olmasına rağmen bazı çalışanların haftada üç gün işe gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça ifade ettiği bir toplantıda yaptı.

Guardian'ın haberine göre Jassy, "Aynı fikirde olmama ve taahhütte bulunma zamanı geçti. Eğer aynı fikirde değilseniz ve söz veremiyorsanız muhtemelen Amazon'da işinize yaramayacak çünkü haftada en az üç gün ofise geri dönüyoruz." dedi.

Amazon, daha önce ekiplerin ofise gelip gelmemelerine bireysel olarak karar vermelerine izin veren politikaların ardından Mayıs ayından itibaren çalışanlarına haftada üç kez ofise dönmeleri talimatını vermişti. Şirketin blogunda bir duyuru yapan Jessy, liderlik ekibinin Amazon'un kültürü için daha iyi olduğuna ve birlikte ofiste olduklarında birbirlerinden öğrenmenin ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanın daha kolay olduğuna karar verdiğini söyledi.

Bu karar, Amazon'un Ocak ayında işten çıkaracağını duyurduğu 18.000 kişinin yanı sıra 9.000 kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamasının ardından geldi.

Yaklaşık 30.000 Amazon çalışanı Mayıs ayında ofise geri dönme zorunluluğuna karşı bir iç dilekçe imzaladı.

Bu ay, ABD'deki bazı Amazon çalışanları, çalışanlara gönderilen bir e-postada, şirketin ofislerinde yeterli zaman geçirmedikleri için takip edildiklerini ve cezalandırıldıklarını bildirdi.

Financial Times'a göre, çalışanlara gönderilen e-postalarda, personelin"şu anda haftada en az üç gün ofisteki iş arkadaşlarınıza katılma beklentimizi karşılamadığı"belirtiliyordu.

Amazon'un bu hamlesi, Apple ve X'in çalışanları ofise geri döndürmek için aldığı önlemlerin ardından geldi; Apple, yarı zamanlı olarak ofise dönmeyen personele karşı cezai işlem uygulamakla tehdit etmiş, X'in CEO'su Elon Musk ise belirli bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm çalışanların ofiste olmasını emretmişti.