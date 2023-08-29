ARA
Bist 100
7907,13
-0,44%
Bist 100
Dolar/TL
26,5422
0,1993%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8625
0,6999%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0863
0,4095%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1652,1
1,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • E-ticaret devinde ofise dönüş krizi: Amazon CEO'sundan çalışanlarına sert mesaj

E-ticaret devinde ofise dönüş krizi: Amazon CEO'sundan çalışanlarına sert mesaj

Amazon'un CEO'su, çalışanlara haftada en az üç gün ofise gelmeye hazır olmadıkları sürece teknoloji şirketinde "muhtemelen işe yaramayacaklarını" söyledi.

29 Ağustos 2023 | 17:06
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2023 | 17:20
0
E-ticaret devinde ofise dönüş krizi: Amazon CEO'sundan çalışanlarına sert mesaj

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su Andy Jassy bu açıklamayı, Amazon'un resmi politikası olmasına rağmen bazı çalışanların haftada üç gün işe gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça ifade ettiği bir toplantıda yaptı. 

Guardian'ın haberine göre Jassy, "Aynı fikirde olmama ve taahhütte bulunma zamanı geçti. Eğer aynı fikirde değilseniz ve söz veremiyorsanız muhtemelen Amazon'da işinize yaramayacak çünkü haftada en az üç gün ofise geri dönüyoruz." dedi. 

Amazon, daha önce ekiplerin ofise gelip gelmemelerine bireysel olarak karar vermelerine izin veren politikaların ardından Mayıs ayından itibaren çalışanlarına haftada üç kez ofise dönmeleri talimatını vermişti. Şirketin blogunda bir duyuru yapan Jessy, liderlik ekibinin Amazon'un kültürü için daha iyi olduğuna ve birlikte ofiste olduklarında birbirlerinden öğrenmenin ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanın daha kolay olduğuna karar verdiğini söyledi.

Bu karar, Amazon'un Ocak ayında işten çıkaracağını duyurduğu 18.000 kişinin yanı sıra 9.000 kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamasının ardından geldi.

Yaklaşık 30.000 Amazon çalışanı Mayıs ayında ofise geri dönme zorunluluğuna karşı bir iç dilekçe imzaladı.

Bu ay, ABD'deki bazı Amazon çalışanları, çalışanlara gönderilen bir e-postada, şirketin ofislerinde yeterli zaman geçirmedikleri için takip edildiklerini ve cezalandırıldıklarını bildirdi.

Financial Times'a göre, çalışanlara gönderilen e-postalarda, personelin"şu anda haftada en az üç gün ofisteki iş arkadaşlarınıza katılma beklentimizi karşılamadığı"belirtiliyordu.

Amazon'un bu hamlesi, Apple ve X'in çalışanları ofise geri döndürmek için aldığı önlemlerin ardından geldi; Apple, yarı zamanlı olarak ofise dönmeyen personele karşı cezai işlem uygulamakla tehdit etmiş, X'in CEO'su Elon Musk ise belirli bir muafiyetleri olmadığı sürece tüm çalışanların ofiste olmasını emretmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1652,84 1,07%
  • ALTIN ONS 1935,38 0,79%
  • BIST 100 7907,13 -0,44%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,5406 0,1933%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8534 0,668%
  • EURO/USD 1,0862 0,4002%
  • INGILIZ STERLINI 1,26229 0,16863%
  • JAPON YENI 145,977 -0,381%
  • KANADA DOLARI 1,35734 -0,19265%
  • RUS RUBLESI 95,425 0,9788%
Günün En Çok Okunanları
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir
Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
GERİ
İLERİ
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL