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e-ticarette "Anneler Günü" hareketliliği: Beklenti 50 milyar TL

Anneler Günü hediyesi için çevrim içi alışveriş sitelerini tercih eden tüketiciler, e-ticaret sektörünü hareketlendirdi.

07 Mayıs 2024 | 14:40
e-ticarette "Anneler Günü" hareketliliği: Beklenti 50 milyar TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü yaklaşırken birçok e-ticaret firmasının bu özel günle ilişkin kampanyalar yürüttüğünü belirtti.

Anneler Günü'nün, yılbaşından sonra Türkiye'de en çok hediyelik ürün alışverişi yapılan ikinci gün olduğuna işaret eden Çevikoğlu, "Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan bu özel güne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 50 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz." dedi.

"En çok kuyumculuk sektörü öne çıkıyor"

Çevikoğlu, bu özel gün için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörünün öne çıktığına dikkati çekerek, kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi artış olduğunu söyledi.

Aynı zamanda çevrim içi çiçek ve çikolata siparişlerinde de yoğun talep beklediklerini dile getiren Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü'nde geçen yıla oranla yüzde 50'lik alışveriş artışı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çevikoğlu, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra özel günlerde yaptığı alışverişlerde de artık e-ticaret sitelerini tercih ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgını sonrasında e-ticaret sektöründe başlayan hareketlilik, her geçen gün artıyor. İnternetten alışveriş yapma alışkanlıkları artan tüketicilerin, hem ürün seçme hem de eve teslimattaki kolaylık dolayısıyla bu alana yöneldiğini görüyoruz. İnternetten yapılan alışverişlerin artmasıyla ürün çeşitliliği de artıyor."

"Güven damgalı sitelerden alışveriş yapın"

Çevikoğlu, çevrim içi alışverişlerin artması nedeniyle tüketicilere dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olması uyarısında bulunarak, alışveriş yapılacak internet sitesinin, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Alışveriş yapılacak sitelerin uzantısının ve adının kontrol edilmesini öneren Çevikoğlu, söz konusu sertifikanın güvenli alışveriş için önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, çevrim içi ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için kapıda ödeme yolunun da internet üzerinden yapılan alışverişlerde alternatif olacağını kaydetti.

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