ARA
Bist 100
10771,36
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,8375
0,0713%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1097
-0,463%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,0911%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2450,06
-1,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

e-ticarette EURO 2024 hareketliliği: Satışı iki kat arttı

Türkiye'nin de mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), e-ticaret sektöründe hareketlilik yaratırken, özellikle büyük ekranlı televizyonlar ile futbol ürünlerine talep katlandı.

23 Haziran 2024 | 22:15
Son Güncellenme: 23 Haziran 2024 | 22:17
e-ticarette EURO 2024 hareketliliği: Satışı iki kat arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'e katılmasıyla, yalnızca futbol camiasının değil, e-ticaret sitelerinin de hareketlendiğini söyledi.

Satışlara göre, futbolseverlerin, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları, yeni ve büyük ekranlı televizyonlardan izlemeyi tercih ettiklerini gördüklerini belirten Çevikoğlu, "Ayrıca son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor. Özellikle 65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşanırken, OLED ve QLED TV'lere de yoğun bir ilgi mevcut. En çok tercih edilenler, fiyatı 20 bin ile 30 bin lira arasındaki televizyonlar oldu." dedi.

"Projeksiyon kategorisinde de artış görüldü"

Çevikoğlu,14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024 nedeniyle televizyon ve ses sistemlerinin de büyük ilgi gördüğünü belirlediklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Futbol Şampiyonası etkisiyle büyük ekranlı televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı, projeksiyon kategorisinde ve ses sistemi satışlarında da artış görüldü. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşteriler gerçekleştirdi. e-Ticaret sektöründe aynı zamanda futbol ürünleri satışlarında da artış yaşanıyor. Futbol topu, krampon ve forma gibi ürünlerin satışları da yaklaşık iki katına çıktı."

"Klima satışları da arttı"

Hava sıcaklığının artmasıyla klima satışlarındaki artışın da dikkat çektiğini aktaran Çevikoğlu, "Klima ve soğutucuların satışlarında da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 30 artış oldu. Artan klima satışlarında, hava sıcaklığının artmasıyla futbol şampiyonasını evinde izlemek isteyenlerin taleplerinin etkili olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hakan Çevikoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı fırsat bilen bazı dolandırıcıların sahte e-ticaret siteleri üzerinden vatandaşları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların alışveriş yapacağı sitelere dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de hem dernek hem de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2450,06 -1,6%
  • ALTIN ONS 2320,69 -1,67%
  • BIST 100 10771,36 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,82 0,567%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36945 0,03872%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,075 2,0186%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8375 0,0713%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,0911%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1097 -0,463%
  • STERLIN/DOLAR 1,2639 -0,14537%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL