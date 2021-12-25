2021 elektrikli araçlar için önemli bir yıldı ve bu ilgi 2022 yılında artarak sürecek. Çünkü gelecek yıl tüketiciler daha fazla elektrikli seçenek arasından tercih yapabilecek.

Business Insider’ın haberinde Ford’un F-150 lightning çıkışı, Biden’ın yönetiminin ABD’yi 500.000 yeni şarj istasyonuyla donatmak istemesi, bu sonbaharda iki yeni şirket Rivian ve Lucid’in müşterilere etkileyici lüks elektrikli araçlar göndermeye başlamasına 2021’nin önemli gelişmeleriydi. Sıfır emisyonlu otomobiller için iştah arttıkça, üretim hızlanırken ve daha fazla seçenek piyasaya çıktıkça 2022 bu alanda daha da hareketli olacak.

Tesla, arabalarına yönelik artan talebe ayak uydurmak için mücadele etti ve 2022’de üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. İki yeni tesis yakında devreye girecek.

Tesla bugün baskın elektrikli otomobil firması olabilir, ancak izlenmesi gereken tek oyuncu o değil. Ford, Volkswagen ve Toyota gibi devler, 2022 ve sonrasında yeni elektrikli araçlardan oluşan bir dalga ortaya çıkarmayı planlıyor.

Guidehouse Insights’ın baş araştırma analisti Sam Abuelsamid’e göre, ABD’deki elektrikli seçeneklerin sayısı mevcut olan yaklaşık 20’den iki katına çıkarak gelecek yılın sonuna kadar 40’a ulaşacak.

Yakın zamana kadar, EV meraklısı, esasen pahalı bir Tesla veya küçük bir hatchback seçiyordu. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde, alıcılar, Amerikalıların büyük ilgisini çeken kamyonet ve SUV’ların elektrik pazarında genişleyen yelpazesine göz atabilecekler.

IHS Markit baş otomotiv analisti Stephanie Brinley bir röportajda, “EV’lerin şimdiye kadar elde ettiklerinden daha fazla başarı elde etmeleri için, her şeyden önce tüketicinin istediği bir araç tipinde olmaları gerekiyor. Bir kamyonet ihtiyacı olan bir tüketici, elektrik uğruna hatchback bir elektrikli araca razı olmayacak” diyor.

2022’de Ford, F-150 Lightning’i satmaya başlayacak ve Cadillac ilk e- SUV’u Lyriq’i piyasaya sürecek.

Ancak 2022 tamamen sorunsuz değil. Çünkü bu yıl tedarik zinciri sıkıntıları otomobil sektöründe Tesla’dan GM’ye kadar herkesi etkiledi. Abuelsamid, devam eden çipi sıkıntısının veya hammadde maliyetindeki beklenmedik artışların yakın vadede elektrikli araç üretimini sıkıntıya sokabileceğini söylüyor.

IHS Markit, ABD otomobil pazarının sıfır emisyon payının 2022’de %5’lik yeni bir zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, 2021’de ele geçirilen elektrikli araçların neredeyse %3’lük pazar payından büyük bir sıçrama, ancak yine de firmanın projelerinin gelecek yıl el değiştireceği 15.5 milyon yeni aracın küçük bir parçasını temsil ediyor .

Brinley, elektrikli otomobillerin manşetlerde yer almasına ve 2022’de heyecan verici gelişmelerin yolda olmasına rağmen, benzinli otomobillerden geçişin daha yeni başladığını söyledi.

IHS Markit, EV pazar payının 2025’te çift haneli rakamlara ulaşacağını ve 2030 yılına kadar yaklaşık %31’e ulaşacağını tahmin ediyor.

Brinley, “Henüz belirleyici an değil” dedi. “Oluyor, ama daha gidecek yolumuz var.” diyor.