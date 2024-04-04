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Elektrikli otomobilden vazgeçen Apple hangi pazara gözünü dikti?

Bloomberg'in haberine göre Apple, elektrikli araç projesinden vazgeçtikten sonra kişisel ev robotları geliştirmeyi araştırıyor.

04 Nisan 2024 | 16:32
Son Güncellenme: 04 Nisan 2024 | 16:42
Elektrikli otomobilden vazgeçen Apple hangi pazara gözünü dikti?

Bloomberg'in araştırma ekibine yakın kişilere dayandırdığı habere göre Apple mühendisleri, kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir robot ve bir ekranı hareket ettirmek için robotik kullanan gelişmiş bir masa üstü ev cihazı üzerinde çalışıyor.  

Apple Şubat ayında Özel Projeler Grubu adı verilen elektrikli otomobiller üzerinde çalışan ekibini kapatmıştı. Binlerce çalışanın istihdam edildiği bu gizli programla ilgili raporlar ilk kez 2014 yılında Apple'ın otomotiv mühendislerini ilgili rollerde işe almasının ardından ortaya çıkmıştı.

CNBC'nin Bloomberg'e dayandırdığı habere göre Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile yapay zeka ve makine öğrenimi grubu, kişisel robotik çalışmalarını denetliyor. Habere göre ev robotu projesi henüz erken araştırma ve geliştirme aşamasında.

Diğer teknoloji şirketlerinin de ev robotları çalışmaları bulunuyor. 

Amazon, Alexa komutlarına cevap verebilen tekerlekli bir akıllı ekran olan 1.600 dolarlık Astro ev robotunu 2021 yılında tanıtmıştı.

 

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