Elon Musk’a göre OpenAl CEO’sunun kovulmasının nedeni

Milyarder girişimci Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAl’ın CEO’su Sam Altman’ı kovmasının, yapay zekanın potansiyel tehlikesinin çok büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Popüler sohbet botu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI geçen Cuma günü Altman'ın kovulduğunu duyurmuştu. Şirket, "Altman’ın liderliğe devam etme yeteneğine artık güvenmiyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Yammer’ın eski CEO'su David Sacks'ın X'teki bir paylaşımına yanıt veren Musk, "Gelişmiş yapay zekanın riski ve gücü göz önüne alındığında, OpenAl’ın yönetim kurulu, neden bu kadar sert bir karar almak zorunda hissettiğini kamuoyuna açıklamalı.” ifadelerini kullandı.

Musk, OpenAI’ın eski bir yönetim kurulu üyesiydi, ancak Tesla ile çıkar çatışması yaşadığı gerekçesiyle 2018 yılında şirketten ayrıldı. Musk daha sonra yaptığı bir açıklamada OpenAl’ın toplum üzerindeki olası etkisinden endişe duymaya başladığını söyledi. Ancak, Musk'ın kendi yapay zeka şirketinin, OpenAI'deki mevcut kaostan muhtemelen fayda sağlayacağı düşünülüyor. (NTV)