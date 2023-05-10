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Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama geliyor

Elon Musk, Twitter'da yakında sesli ve görüntülü aramalara ve şifreli mesajlaşmaya izin vereceğini duyurdu.

10 Mayıs 2023 | 15:36
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Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama geliyor

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı her şey uygulaması haline getirme planının bir parçası olarak sosyal medya hesabından yeni duyuru yaptı. Musk platformun yakında uzun zamandır vaat edilen şifreli mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü arama özelliğini de ekleyeceğini söyledi.

Musk tweet’inde, “Yakında, bu platformdaki herhangi biriyle sesli ve görüntülü sohbet olabilecek, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz” dedi.

Musk, bu yeni adımıyla Twitter’ı, Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram ile benzer bir yapıya sahip hale getirebilecek. Son bir yıldır sık sık platformda yapılan değişikliklerle gündeme gelen Twitter, geçtiğimiz günlerde de birkaç yıldır etkin olmayan hesapları kaldırarak ve arşivleyerek bir temizlik süreci başlatacağını söylemişti.

Musk'ın açıklaması, Twitter'ın doğrudan mesajları için uçtan uca şifreleme kullanacağını ve bu sayede Twitter'daki herhangi birinin ve hatta devlet kurumlarının kullanıcının cihazına erişmeden bu mesajları görüntülemesini engelleyeceğini gösteriyor. Apple'ın iMessage'ı, Meta'nın WhatsApp'ı ve Messenger gibi hizmetler şu anda uçtan uca şifreleme kullanıyor. Twitter'ın bu hizmeti varsayılan olarak etkinleştirmeyi mi yoksa kullanıcıların tercih etmesine izin vermeyi mi planladığı belli değil. Ayrıca, şifrelemenin yalnızca bire bir doğrudan mesajlarla mı sınırlı kalacağı yoksa grup sohbetlerini de içerip içermeyeceği henüz belli değil.

 

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